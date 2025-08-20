Taxa care a crescut peste noapte în Bulgaria. La ce să se aștepte românii. Ce se întâmplă cu prețurile

Bulgaria, Grecia sau Turcia? Iată ce se întâmplă, în acest sezon, în cele trei destinații preferate de români.

”Și la bulgari a fost introdusă o taxă, a crescut TVA-ul peste noapte de la 9 la 20%, la restaurante, dar, atenție, nu afectează hotelurile all inclusive, care au inclus la pachet și serviciile de masă, afectează doar restaurantele separate. Asta înseamnă că prețurile la bulgari ajung ca la noi” a spus Traian Bădulescu, expert în turism, în interviul, acordat DCNews.

Anterior, purtătorul de cuvânt al ANAT a explicat că Bulgaria are 350 de hoteluri all inclusive, spre deosebire de România care are 55. Prețurile la hotelurile all inclusive de la bulgari sunt mai mici decât la noi, a punctat Traian Bădulescu, explicând și de ce: ”De ce sunt mai mici? Au și veniturile mai mici, taxele și impozitele sunt mai mici, concurența e mare, sezonul e lung, deci e normal să fie așa”.

În privința Greciei, prețurile au crescut de-a lungul anilor, spune consultantul în turism, punctând o creștere cu 10- 15%. În schimb, în Turcia au crescut mai mult prețurile, dar au și oferte bune. El a precizat că acum, în Antalya, se poate sta și cu 3.000 de euro, dar și cu 10.000, spune Traian Bădulescu. Însă, aici sunt și cele mai bune servicii all inclusive, spune acesta, precizând că este o destinație preferată de familiile cu copii.

