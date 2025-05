Comoara neștiută din apropierea Insulei Bali. Peisaje de vis de care se pot bucura turiștii - FOTO/VIDEO

Odată cu succesul înregistrat de Insula Bali pe plan internațional, se spune că insulele vecine sunt „ținte principale” pentru a fi transformate în destinații turistice de top, potrivit Robb Report, citat de Thescottishsun.

Una dintre insulele care atrag tot mai multă atenție în Indonezia este Sumba, care primește aproximativ 25.000 de turiști anual. Prin comparație, Insula Bali a atras 5,27 milioane de turiști internaționali în 2023, ceea ce a reprezentat o creștere de 144,61% față de anul precedent.

În timp ce Bali este deja o destinație turistică renumită, Sumba rămâne o alegere potrivită pentru cei care caută liniște, autenticitate și o conexiune profundă cu natura și cultura locală.

Sumba oferă o varietate de experiențe pentru vizitatori: peisaje naturale spectaculoase, cascade impresionante, dealuri verzi, plaje întinse și neaglomerate, dar și sate tradiționale unde turiștii pot descoperi stilul de viață local. Pe insulă, călătoriile devin mai mult decât simple vizite – o formă de apropiere de o cultură vie, păstrată cu grijă și mândrie.

Turiștii pot admira cascade precum Tanggedu sau Lapopu, pot face drumeții prin zonele colinare sau se pot relaxa pe plaje sălbatice, cu ape limpezi și peisaje de vis.

De asemenea, insula este cunoscută pentru caii Sandalwood, o rasă locală cu origini vechi, cu care vizitatorii pot merge călare sau chiar înota în apele oceanului.

