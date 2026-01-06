€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Ce a angajat România în războiul din Ucraina. ”Nu o spunem câți, unde”
Data actualizării: 23:57 06 Ian 2026 | Data publicării: 23:55 06 Ian 2026

Ce a angajat România în războiul din Ucraina. ”Nu o spunem câți, unde”
Autor: Roxana Neagu

ziua nationala a romaniei 1 decembrie parada nationala bucuresti arcul de triumf Imagine ilustrativă din 1 Decembrie, România. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Președintele Nicușor Dan a anunțat, de la Paris, cum s-a angajat România în războiul din Ucraina.

”România şi-a asumat cam acelaşi lucru - adică nu trupe în Ucraina şi suport logistic, training pentru militari ucraineni în România sau în alte ţări europene în colaborare cu armate din respectivele ţări, programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoaşteţi şi acesta este locul în care suntem azi şi pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declaraţie de intenţie. Pentru fiecare din ţări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente” a declarat președintele Nicușor Dan într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.

Ce oferim Ucrainei trece prin Parlament: Nu o să spunem câți, unde

Președintele a mai precizat că nu pot fi făcute publice detaliile operaționale. 

”Când vorbeşti de operaţiuni militare nu poţi să spui - o să aterizeze un avion la ora 16:30 şi el va avea următoarele echipamente, de acolo vor fi predate din nişte tiruri care vor trece prin vama cutare. Acesta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România şi de către celelalte ţări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidenţialitate. Şi acum la fel. Când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secţiune, dar nu o să spunem câţi, unde”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Citește și: Marea Britanie și Franța "gata să trimită trupe" în Ucraina după încetarea focului 

Prezent la Paris, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că ”Pe de o parte, s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această "Coaliţie de Voinţă". În urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, şefi de stat major, consilieri de securitate şi aşa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanţii de securitate, care sunt responsabilităţile pe care fiecare dintre participanţii la această Coaliţie şi le asumă şi cine coordonează pe fiecare din elementele de garanţie. Foarte important, aşa cum am spus, Statele Unite ale Americii sunt parte din aceste garanţii de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic şi un mesaj de unitate şi de descurajare în faţa Rusiei”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

militari
ucraina
romania
razboi
rusia
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Industria auto, sub presiunea Green Deal. Georgiana Teodorescu: România e printre cele mai afectate state
Publicat acum 22 minute
Ce a angajat România în războiul din Ucraina. ”Nu o spunem câți, unde”
Publicat acum 52 minute
Marea Britanie și Franța "gata să trimită trupe" în Ucraina după încetarea focului
Publicat acum 52 minute
Autoritățile turce au intrat în Marele Bazar din Istanbul: 68 de persoane, reținute. 28 de mașini, confiscate
Publicat acum 53 minute
Nicușor Dan, blocat în Paris. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 05 Ian 2026
Ce să faceți dacă primiți această scrisoare prin Poștă. Somație pentru un român care a călătorit prin Europa
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close