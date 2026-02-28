Explozii în Teheran. Israelul anunţă "lovituri preventive" asupra Iranului. Update: Ayatollahul Ali Khamenei, mutat de urgenţă

Update: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se mai află în capitala Teheran și a fost mutat într-un loc sigur, după cum a declarat un oficial pentru agenția Reuters. Decizia vine pe fondul tensiunilor sporite și al amenințărilor la adresa securității, citează animanews-info.blogspot.com.

Ministerul Apărării din Israel a anunţat sâmbătă lansarea unei "lovituri preventive" asupra Iranului, în timp ce la Teheran s-au făcut auzite mai multe explozii, cauza fiind necunoscută, transmit Reuters, AFP şi EFE.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris atacul drept o acțiune desfășurată „pentru a elimina amenințări”, fără a oferi detalii suplimentare în primă fază.

La Teheran, martorii au declarat că prima explozie a fost auzită în apropierea biroului liderului suprem Ali Khamenei. Televiziunea de stat iraniană a relatat ulterior despre deflagrație, fără a preciza cauza acesteia.

În același timp, sirenele au răsunat în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a anunțat că a emis o „alertă preventivă pentru a pregăti populația în eventualitatea lansării unor rachete către statul Israel”.

Atacul preventiv, care vine după ce Israelul şi Iranul au fost angajate într-un război aerian de 12 zile în iunie anul trecut, are loc pe fondul avertismentelor repetate ale SUA şi statului evreu că vor ataca din nou dacă Iranul îşi continuă programele nuclear şi de rachete balistice.

În paralel, SUA şi Iranul au reluat negocierile în februarie, într-o încercare de a reglementa disputa prin diplomaţie şi de a evita o confruntare militară care ar putea destabiliza regiunea.

Tensiunile sunt în creştere, măsuri preventive

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah.

Citiţi şi: SUA, atac iminent asupra Iranului. Româncă din Israel, dezvăluire emoționantă

"Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, vă informăm că Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români", se arată într-o precizare de presă a MAE.

În cursul zilei de vineri, Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesenţial şi a familiilor acestora din Israel, din cauza riscurilor de securitate, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, după cum au informat Reuters şi EFE.

Zboruri anulate

Compania aeriană Turkish Airlines şi două companii iraniene şi-au anulat vineri seara zborurile de la Istanbul către Teheran, într-un context de ameninţări americane cu lovituri asupra Iranului, conform site-ului internet al aeroportului din Istanbul, transmite AFP.

Alte patru zboruri programate sâmbătă, dintre care două operate de Turkish Airlines, sunt de asemenea anulate, dar alte şase sunt momentan menţinute.

Un zbor al companiei Turkish Airlines cu destinaţia Tabriz (nord-vestul Iranului), iniţial programat la ora 01:45 (22:45 GMT) sâmbătă, este de asemenea anulat, conform tabelului de plecări al aeroportului din Istanbul.

Autorităţile turce nu au făcut niciun comentariu vineri cu privire la situaţia din Iran şi nu au dat instrucţiuni specifice călătorilor turci care doresc să se deplaseze în Iran.

Turcia are o frontieră cu Iranul cu o lungime de aproximativ 550 de kilometri şi trei puncte terestre de trecere a frontierei.

Foto: Arhiva