Festivalul de la Sanremo surprinde și dincolo de scenă prin detalii și povești mai puțin știute

De la modul în care erau votate piesele în primii ani până la influența directă asupra apariției Eurovision, istoria festivalului este plină de detalii spectaculoase care au transformat Sanremo într-un adevărat fenomen cultural în Italia.

Nu a avut loc mereu la Teatro Ariston

Deși azi este asociat cu Teatro Ariston, primele ediții (începând din 1951) s-au ținut în Cazinoul din Sanremo.

Publicul a decis câștigătorii prin bilețele

În primii ani, votul se făcea cu buletine pe hârtie, iar juriul era format inclusiv din persoane alese din publicul prezent în sală.

Fiecare piesă era interpretată de doi artiști

În anii '50-'60, aceeași melodie era cântată de doi interpreți diferiți, pentru a pune accent pe compoziție, nu pe artist.

Festivalul care a inspirat Eurovision

Eurovision are legătură directă cu Sanrem

Modelul festivalului italian a inspirat crearea Eurovision Song Contest. Italia își alege adesea reprezentantul la Eurovision dintre participanții sau câștigătorii de la Sanremo.

Record de audiență istoric

Finalele Sanremo au depășit în unele ediții 60-70% share în Italia, cifre aproape imposibile azi pentru televiziune.

A lansat cariere uriașe

Mulți artiști celebri au fost lansați sau consacrați aici, inclusiv Laura Pausini, Eros Ramazzotti sau Andrea Bocelli.

Nu este doar un festival muzical

Sanremo este un fenomen cultural: influențează moda, limbajul, dezbaterile sociale și chiar politica. Monologurile și momentele de pe scenă devin adesea subiecte naționale.

Orchestra live este obligatorie

Spre deosebire de multe show-uri moderne, la Sanremo artiștii cântă cu orchestră live, iar aranjamentele sunt esențiale pentru succes.