€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Ministrul german al Culturii susține că TikTok trebuie „plasat în mâini europene”
Data publicării: 20:18 23 Feb 2026

Ministrul german al Culturii susține că TikTok trebuie „plasat în mâini europene”
Autor: Elena Aurel

tiktok1_04365200 foto: Agerpres

Ministrul german al Culturii a propus că TikTok să fie plasată sub controlul unor companii europene.

Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit agenţiei DPA, citată de Agerpres. 

"Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acţionariatului, la fel cum au făcut americanii", care au obţinut plasarea filialei din SUA a TikTok sub un acţionariat majoritar american, a spus ministrul german la o conferinţă pe acest subiect.

"Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?", compania chineză ce deţine platforma, a adăugat oficialul german.

VEZI ȘI: Germania are un nou lider în topul partenerilor comerciali: Statele Unite, detronate

Control european asupra platformelor digitale

Succesul popularei aplicaţii de videoclipuri scurte TikTok provoacă la Bruxelles şi în rândul politicienilor eurofili temeri privind influenţarea opiniei publice şi privind accesul Chinei la date ale cetăţenilor.

Platforme precum TikTok "au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generaţie, inclusiv la datele cele mai intime ale unor generaţii întregi", a mai motivat acelaşi ministru german.

Pe de altă parte, el cere de asemenea impunerea unei taxe de internet asupra companiilor Google, care deţine YouTube, şi Meta, care deţine Instagram şi Facebook. Aceste companii, susţine ministrul german, ar trebui să plătească în UE 10% din veniturile obţinute din publicitate, ca o compensaţie pentru profiturile masive pe care le obţin prin poziţia lor dominantă în Europa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tiktok
germania
uniunea europeana
china
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
23 februarie, ziua de naştere a împăratului Naruhito. Miracolul japonez și o lecție de civilizație
Publicat acum 44 minute
TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ambasadorul SUA la Paris, sfidare la adresa Franței. Este vorba de cuscrul lui Trump
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Bitcoin se prăbușește sub 65.000 de dolari în timp ce aurul explodează pe fondul tensiunilor globale
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ucraina, model pentru România: Ce a făcut pentru sistemul medical, deși se află în război
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
Publicat acum 22 ore si 55 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cristian Preda a zis că și-a rupt diploma de doctorat în direct. De fapt, era o copie / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close