Avion cu 469 de persoane la bord, aterizare de urgență. Pasagerii au văzut flăcări la motor 
Data publicării: 15:38 22 Feb 2026

Avion cu 469 de persoane la bord, aterizare de urgență. Pasagerii au văzut flăcări la motor 
Autor: Bogdan Bolojan

avion_48772300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un avion care ar fi trebuit să aterizeze la Paris, a făcut cale întoarsă pe pista aeroportului Aimé Césaire din Fort-de-France, sâmbătă noaptea, din cauza unei avarii la motorul drept.

Aeronava, care avea la bord 469 de pasageri, a prezentat flăcări și detonații la scurt timp după decolare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși avionul se afla deja în aer. 

Zborul care asigura legătura între Martinica și Paris a fost întrerupt brusc la câteva minute de la plecare. Avionul de tip Boeing 777-300ER a decolat conform programului, însă o problemă tehnică a perturbat ascensiunea. Pasagerii au povestit despre un zgomot extrem de puternic, urmat imediat de apariția unor jerbe de foc la unul dintre motoare. 

Comandantul de bord a contactat imediat turnul de control pentru a anunța situația de urgență. În conformitate cu protocoalele de siguranță, piloții au sistat ascensiunea și au pregătit aeronava pentru o revenire imediată pe pistă. 

Explicația tehnică pentru fenomenul de „pompaj”

Responsabilii zborului au oferit detalii despre cauza exactă a incidentului. Comandantul Richard Reclus a indicat faptul că motorul drept a suferit un fenomen de „pompaj”. Această situație tehnică este provocată de o circulație defectuoasă a fluxului de aer în interiorul compresorului reactorului. Atunci când aerul nu mai trece corect prin motor, amestecul de carburant se aprinde într-un mod neregulat, fapt care produce acele detonații și flăcări spectaculoase.

Specialiștii din aviație precizează că, deși imaginile cu flăcări sunt de impact pentru pasageri, ele reprezintă o reacție fizică la aerul blocat în compresor. Motoarele moderne sunt proiectate să reziste la astfel de șocuri, iar sistemele de bord permit izolarea rapidă a unității defecte. Echipajele Air France parcurg antrenamente specifice pentru astfel de avarii de mai multe ori pe an, fapt care a asigurat o gestionare calmă a evenimentului de sâmbătă noaptea, relatează BFM TV.

Reprezentanții companiei aeriene au comunicat că situația a fost în permanență sub controlul piloților. Avionul a aterizat în siguranță, fără să fie nevoie de o evacuare forțată. După ce aeronava a fost garată, pasagerii au coborât pe scările mobile și au primit asistență în terminalul aeroportului. Air France a confirmat că toți călătorii sunt în afara oricărui pericol și că nu există răniți în rândul membrilor echipajului.

avion
franta
