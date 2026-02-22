Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Țiriac Jr. s-au despărțit. În ce relație au rămas cei doi

Anunțul a fost confirmat de fiul miliardarului român, însă a oferit și un mic detaliu despre ce se întâmplă după ce au pus capăt relației lor.

În ce relații au rămas cei doi

Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac nu mai formează un cuplu de ceva vreme, iar noi informații confirmă despărțirea, scrie CanCan. Ion Țiriac Jr. a spus că a rămas amic cu Sorana după despărțire.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat pentru sursa citată fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr.

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea au format unul dintre cele mai elegante și respectate cupluri din România

Sorana Cîrstea a câştigat Transylvania Open, la Cluj, și după turneu s-a putut observa că ei au rămas în relaţii excelente.

Chiar dacă se pare că erau deja despărţiţi, Sorana Cîrstea a avut un mesaj interesant pentru Ion Ion Țiriac, dar și pentru tatăl său.

“Aş vrea să îi mulţumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Şi domnului Ţiriac pentru suportul din ultimii ani şi pentru modul în care m-a încurajat”, a declarat Sorana Cîrstea după ce primea trofeul Transylvania Open.

Conform informațiilor transmise de sursa citată, despărțirea s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, pe la începutul lunii ianuarie 2026.

Priorități diferite

De menționat este că relația pe care au avut-o Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte departe de ochii lumii, însă au fost și momente în care cei doi și-au împărtășit fericirea cu fanii.

Despărțirea ar fi venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au reașezat. Sorana Cîrstea vrea în continuare să își concentreze energia pe cariera sportivă, iar Ion Ion Țiriac va continua să se implice în proiectele sale personale și de afaceri.

