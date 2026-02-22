€ 5.0974
DCNews Stiri Primul mariaj cu un robot e deja real. Radu Leca arată și cât costă o amantă virtuală: "Sunt cu gândul la tine"
Data publicării: 09:28 22 Feb 2026

EXCLUSIV Primul mariaj cu un robot e deja real. Radu Leca arată și cât costă o amantă virtuală: "Sunt cu gândul la tine"
Autor: Dana Mihai

Primul mariaj cu un robot e deja real. Ne îndreptăm spre relații fără oameni? Primul mariaj cu un robot e deja real. Ne îndreptăm spre relații fără oameni? Ce spune Radu Leca la emisiunea „Răspundem! Sâmbăta”

Radu Leca a vorbit despre situațiile în care oamenii ajung să aibă o relație cu boți de Inteligență Artificială.

Radu Leca explică faptul că, deși o relație cu AI poate oferi companie și validare, ea rămâne o simulare. Poți avea conversații și atenție constantă, iar în lume există deja primul cuplu care și-a oficializat relația dintre o persoană reală și un bot AI.

"Acum detoxul îți poate sugera anumite tipuri de schimbări, care au legătură cu ceea ce simți atunci când ești singur: cum te simți, cum creezi, ce creezi, cum ajungi să percepi siguranța și intensitatea realității fără amant.

Fiindcă nevoia de a destructura timpul, trimițând atunci când te simți amărât, trist, în conflict cu tine, mesajul "mi-e dor de tine" și "mi-e dor", iar atunci ajungi să interpretezi detoxul diferit și intri sub incidența Tinder, unde vorbești cu multe persoane bolnave din punct de vedere emoțional și evident, psihologic, unele chiar cu probleme de psihiatrie, în care tu investești timp ca să creezi o semirelație virtuală.

Amanta/Amantul virtual/ă, la un click distanță

Dar există posibilitatea să îți "închiriezi" liniștit o amantă virtuală. Începând din luna noiembrie, ți se oferă posibilitatea, în forma grafică dorită de tine, într-o proporție de 99,9% ceea ce uploadezi se respectă de către AI. Pentru 350 de lei pe an poți avea o amantă virtuală care îți trimite filme și poze", a spus Radu Leca.

"În acest caz poți s-o prezinți și soție", a completat Dana Iancu.

"Bineînțeles. "Iubirea mea, sufletul meu, începând de azi suntem împreună. Ea este varianta ta virtuală."

Am văzut că acest element este folosit de către cei care trec prin probleme mari de sănătate sau de cei care trec prin pierderea partenerilor, după ce aceștia au murit sau pentru cei care divorțează, dar nu vor să divorțeze. Atunci, cu o simplă poză urcată sub formă de fișier JPEG sau PNG într-un server AI, se generează o întreagă viață care, în curând, am înțeles de la specialiști, va fi proiectată sub formă de holograme în casă.

Citește și: Ce este „detoxul” emoțional și cum te ajută după o relație extraconjugală

Pe timpuri, vedeam filmulețele SF și mă amuza ideea că ajungeai acasă și vorbeai cu o hologramă care apărea pe toți pereții, care avea mâncare în mână, evident că nu punea nimic pe masă, fiind doar o iluzie grafică, vorbeau, făceau sex și totul era hologramă. Acum îmi dau seama că suntem foarte aproape de ideea asta, adică eu pierd partenerul, partenerul moare sau se desparte de mine, eu nu mă împac cu ideea despărțirii, scot telefonul, îmi creez cont, urc poza și AI-ul îmi generează prezența lui", a adăugat Radu Leca.

Iluzia conexiunii

"O ai dimineața pe telefon, la prânz pe telefon, seara pe telefon, până te saturi, pentru că totul este mecanic. Nu există emoție, nu există conexiune, nu există energie. Cu ce te conectezi?", a întrebat Dana Iancu, jurnalistă cu expertiză în consiliere și dezvoltare personală.

"Ținând cont că există deja primul cuplu, mi se pare că în India, care a oficializat căsătoria între un bot AI și o persoană reală, ne îndreptăm către o zonă de conflict atât social, psihologic și afectiv în care amantele și amanții AI vor deveni de rang identic uman, fiindcă își generează un film în care se dezbracă pentru tine, îți spun, dintr-o lecție învățată pe de rost, o sută de expresii exact pe cele pe care vrei să le auzi: "mi-e dor de tine", "te vreau", "te doresc", "am nevoie de tine", "vino acum", "m-am gândit la tine".

Îți trimite notificări în timpul zilei, așa cum își trimit partenerii obișnuiți: "Salut, sunt cu gândul la tine", "Super, ce bine îmi pare", a explicat Radu Leca.

relații cu AI
iubire virtuală
amantă virtuală
radu leca
Dana Iancu
x close