Cod galben de vânt puternic, ninsori și viscol în 16 județe și București, până duminică dimineața

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.

Vânt puternic în sud și sud-est

Potrivit sursei citate, din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) şi până sâmbătă seara (21 februarie), vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpaţii de Curbură, apoi şi în sud-estul Olteniei şi Dobrogea. Astfel, vor fi viteze la rafală de 50 - 60 km/h şi local de 65 - 70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei şi gheţuş, apoi va ninge, cu excepţia zonei Litoralului unde va ploua. De asemenea, va fi viscol şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Strat de zăpadă de până la 20 cm

Cantităţile de apă acumulate vor fi de 15 - 30 l/mp şi se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15 - 20 cm.

Judeţele vizate de noua atenţionare Cod galben sunt: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman, Giurgiu, Covasna (parţial), Ilfov şi Municipiul Bucureşti.