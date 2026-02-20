€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Politica Personalități politice Ajutorul pentru Ucraina - Gaza și securitatea României. Legătura ignorată: Nicușor Dan, între pace și populismul unora de acasă
Data actualizării: 12:22 20 Feb 2026 | Data publicării: 12:21 20 Feb 2026

EXCLUSIV Ajutorul pentru Ucraina - Gaza și securitatea României. Legătura ignorată: Nicușor Dan, între pace și populismul unora de acasă
Autor: Ion Voicu

Nicușor Dan, Consiliul Păcii Nicușor Dan, Consiliul Păcii

Toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum putem acționa în acest sens, a declarat joi președintele Nicușor Dan, în intervenția sa la Consiliului pentru Pace.

La fel ne dorim și pentru Ucraina. Declarația vine într-un context în care, în România, sprijinul acordat Ucrainei și poziționarea față de conflictul din Orientul Mijlociu sunt contestate de aceleași voci politice, care conectează cele două teme și le transformă în instrumente de campanie. În această dispută, ucrainenii și palestinienii riscă să devină simple victime colaterale ale unei mize interne pentru putere.


Cine erau cei mai supărați pe Internet că România ajută Ucraina? 

Aceiași oameni care erau cei mai supărați că, după șase ani de război și un milion de vieți pierdute, Churchill nu a venit să ne apere de ruși. Dar acum sunt revoltați că noi am ajutat o mie de răniți din Ucraina și că am oferit adăpost pentru oameni care fugeau din calea războiului.


Adică li se părea de la sine înțeles că Churchill trebuie să vină să ne apere, dar consideră acum un efort prea mare să adăpostești o gravidă, o mamă cu copil, un rănit sau un bunic în gerul iernii când au atacat rușii. Li se părea că ajutorul oferit altora acum ne împovărează.


Cine critică faptul că am trimis Ucrainei echipamente vechi, pe care oricum nu le mai foloseam? Tot aceiași care se plângeau că Europa nu ne ajută suficient, că nu primim destule fonduri și sprijin.


Pe scurt: altora li se cuvine să vină să te ajute, dar tu nu trebuie să ajuți pe nimeni. Să vină alții să-ți apere platformele petroliere, granițele, să trimită soldați NATO să moară pentru tine, dar tu să nu trimiți două ambulanțe sau o aeronavă pentru a salva zece copii dintr-o altă țară aflată în război.


Despre asta este vorba în zona suveranistă și populistă: „Avem copii săraci aici, să-i lăsăm să moară pe cei din zone de conflict”.


Doar că și copiii noștri au fost ajutați. Fondurile europene au sprijinit România ani la rând. Americanii au trimis medicamente gratuite pentru bolnavii de SIDA. Acum vrem să fim considerați suficient de dezvoltați ca să facem parte din „clubul bogaților”, în UE, dar nu vrem să întindem o mână de ajutor altora.


Ajutând în Ucraina sau în Gaza, de fapt te protejezi și pe tine. În Ucraina, pentru ca războiul să nu ajungă mai aproape de granițele tale. În Orientul Mijlociu, pentru a preveni noi valuri de migrație, cum s-a întâmplat după războiul din Siria. Dacă ajuți acolo, reduci riscul ca milioane de oameni să fie forțați să plece spre Europa. Este mai bine să fie pace și reconstrucție acolo, pentru ca oamenii să aibă unde trăi și să nu fie împinși de război spre alte continente. Astfel te protejezi și moral, și economic, și social. Pentru că, odată ajunși aici, nu poți ignora oameni disperați. Trebuie să-i primești și să-i integrezi. Dar cel mai bine e să-i ajuți la ei acasă. 

Nicușor Dan a explicat că, din punct de vedere umanitar, România poate crește numărul zborurilor de evacuare a copiilor bolnavi din Fâșia Gaza, pentru ca aceștia să fie tratați în spitalele din România, lucru care deja s-a întâmplat.

„Putem face asta pentru 1.000 de copii și pentru 4.000 de membri de familie, a adăugat el.

VEZI ȘI: Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
palestina
ucraina
gaza
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
9 soluții naturale pentru performanță sportivă și recuperare rapidă
Publicat acum 32 minute
Alin Bucur, investitor: Pare că cineva urmărește ca România să nu aibă litoral. E foarte grav ce se întâmplă / video
Publicat acum 33 minute
Corneliu Ștefan: O nouă investiție pentru sănătatea dâmbovițenilor
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Ajutorul pentru Ucraina - Gaza și securitatea României. Legătura ignorată: Nicușor Dan, între pace și populismul unora de acasă
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Executorii lui Epstein oferă milioane victimelor, dar cu condiții stricte pentru a închide procesul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 6 ore si 12 minute
Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Publicat acum 5 ore si 4 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close