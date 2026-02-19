€ 5.0956
DCNews Politica USAMV București a lansat AgroCliN: Transformarea agriculturii românești spre neutralitate climatică. Sorin Cîmpeanu subliniază o „schimbare de paradigmă"
Data actualizării: 22:29 19 Feb 2026 | Data publicării: 22:28 19 Feb 2026

USAMV București a lansat AgroCliN: Transformarea agriculturii românești spre neutralitate climatică. Sorin Cîmpeanu subliniază o „schimbare de paradigmă”
Autor: Andrei Itu

USAMV București a semnat contractul de finanțare pentru Centrul de Excelență AgroCliN 4 USAMV București a lansat AgroCliN

USAMV București a semnat contractul de finanțare pentru Centrul de Excelență AgroCliN, un proiect strategic care accelerează tranziția agriculturii românești spre neutralitate climatică. Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, directorul proiectului, a evidențiat o schimbare de paradigmă.

România face un pas important către agricultura viitorului, după ce s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Centrul de excelență în cercetare pentru promovarea neutralității și rezilienței climatice prin agricultură – AgroCliN”, coordonat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București).

Ce își propune proiectul AgroCliN

„România face un pas important către agricultura viitorului prin semnarea contractului de finanțare a proiectului „Centrul de excelență în cercetare pentru promovarea neutralității și rezilienței climatice prin agricultură – AgroCliN”, coordonat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București). 

Proiectul vizează construcția unui cadru național de excelență pentru dezvoltarea și testarea unor soluții științifice și tehnologice capabile să confere agriculturii, alături de rolul esențial pentru siguranța și securitatea alimentară, și  valențe de actor-cheie al tranziției climatice europene. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt fermierii și comunitatea de cercetare, asigurând astfel un impact substanțial și durabil  al rezultatelor obținute.
 
Contractul de finanțare a fost semnat cu UEFISCDI în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), Programul Provocări – Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică, Centre de Excelență. Proiectul se va derula pe parcursul a 5 ani (2026–2030), cu un buget total de 85,9 milioane lei, implicând peste 300 de cercetători.

Lansarea acestor centre reprezintă, probabil, cel mai ambițios demers instituțional al ultimului deceniu în cercetarea românească, generând un interes major în comunitatea științifică și evidențiind direcții strategice cu impact pe termen lung.

Cimpeanu
 
„AgroCliN reflectă o schimbare de paradigmă: agricultura nu mai este doar un sector economic, ci devine un pilon esențial al neutralității climatice și al rezilienței societale. Prin acest Centru de Excelență ne propunem să conectăm cercetarea de vârf cu nevoile reale ale fermierilor, ale mediului și ale societății, contribuind la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile și competitive”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, directorul proiectului.


 
Un consorțiu național pentru excelență și impact

Proiectul reunește un consorțiu interdisciplinar format din 3 universități și 3 institute naționale de cercetare - dezvoltare:

* Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
* Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
* Universitatea din București
* Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București
* Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București
* Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM

Prin competența complementară a partenerilor, AgroCliN este poziționat la intersecția educației, cercetării și inovării, funcționând ca o platformă strategică de aliniere a cercetării europene la provocările reale ale agriculturii.

Cimpeanu
 
Agricultura viitorului: sustenabilă, digitală și rezilientă


Proiectul abordează integrat domeniul „Hrana, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu”, contribuind la obiectivele Pactului Verde European și ale strategiei Farm to Fork. Cercetările vor sprijini adoptarea unor practici agricole sustenabile (inclusiv agricultura de precizie și  agricultura ecologică) cu beneficii directe precum creșterea capacității de sechestrare a carbonului, optimizarea managementului nutrienților, reducerea emisiilor și îmbunătățirea calității resurselor de apă.
 
AgroCliN urmărește să construiască punți între mediul academic și sectoarele social, economic și politic, consolidând ecosistemul național de cercetare și inovare și contribuind la obiectivele Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022–2027.
 
Prin semnarea contractului, USAMV București și partenerii săi au lansat o inițiativă strategică orientată spre excelență științifică și impact real, menită să poziționeze agricultura românească ca actor activ în răspunsul european la provocările climatice.

USAMV București lansează AgroCliN: Transformarea agriculturii românești spre neutralitate climatică. Sorin Cîmpeanu subliniază o „schimbare de paradigmă"
 
Tradiție în educație și cercetare de 174 de ani!


USAMV București este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Cu o tradiție de 174 de ani, universitatea oferă un mediu academic excelent și oportunități de carieră remarcabile. În prezent, 12.000 de studenți studiază în cadrul celor șapte facultăți, fiecare dedicată pregătirii profesionale în domenii esențiale pentru dezvoltarea durabilă a societății – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală”, conform unui comunicat de presă.

Vezi și - Florin Barbu atenționează la Bruxelles: Fermierii nu pot plăti prețul politicilor climatice. CBAM trebuie adaptat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin cimpeanu
usamv
agrocin
