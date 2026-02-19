€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Politica Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Data actualizării: 15:26 19 Feb 2026 | Data publicării: 15:16 19 Feb 2026

BREAKING NEWS Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan bruxelles ue Președintele Nicușor Dan, prezent la reuniunea extraordinară a Consiliului European, 22 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, va avea o intervenție, joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

Președintele României, Nicușor Dan, va avea o intervenție la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington.

Șeful statului va vorbi alături de alți 12 oficiali străini, potrivit unui document de la Casa Albă.

CITEȘTE ȘI                -               Prima imagine de la Consiliul pentru Pace. Cum arată podiumul unde Trump îi așează pe membri și pe observatori / foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
consiliul pentru pace
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Publicat acum 37 minute
Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Publicat acum 38 minute
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 9 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close