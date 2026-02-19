Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol

Nicușor Dan, președintele României, va avea o intervenție, joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.
Președintele României, Nicușor Dan, va avea o intervenție la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington.
Șeful statului va vorbi alături de alți 12 oficiali străini, potrivit unui document de la Casa Albă.
de Anca Murgoci