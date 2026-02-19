€ 5.0941
DCNews Sanatate Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Data publicării: 10:53 19 Feb 2026

Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Autor: Anca Murgoci

andreea-marin-kilograme-in-plus_05181600 Foto: Facebook Andreea Marin

Andreea Marin suferă de ceea ce se cheamă popular „boala femeilor frumoase” sau... „cancerul care nu ucide”

În termeni medicali se cheamă endometrioză și afectează o femeie din zece.

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune “invizibilă” pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânza de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a zis Andreea Marin.


„Pentru că Cristiana Todiresei s-a pus pe treabă, scriind cu curaj despre experiența sa, iar Editura Hyperliteratura a transformat scriitura în carte, acum mult mai multe femei vor afla. Mult mai multe mame le vor putea vorbi fetelor lor despre această posibilitate, confundată adesea cu “normalitatea”. E “normal” să te doară. E “normal”să duci suferința pe picioare. E “normal” să zâmbești și să te prefaci că ți-e bine. Dr. Paul I. Stanciu, care explică boala în acest volum pe înțelesul tuturor, știe că nu e așa. Știe că se poate să trăiești altfel, cu zâmbet autentic, pentru că te îngrijești și ți-e bine”, a zis Andreea Marin.

„Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște , la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați. Puteti începe cu această carte”, a mai zis vedeta.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică întâlnită la femeile de vârstă fertilă, care se manifestă prin creșterea anormală a unui țesut similar endometrului (învelișul uterin) în afara uterului. Astfel, țesutul endometrial poate să apară la nivelul ovarelor, trompelor uterine, colului uterin, vaginului, dar poate crește și pe vezica urinară, pe intestine sau pe alte organe, aflate la distanță. În unele cazuri, endometrioza provoacă și infertilitate.

Țesutul endometrial este sensibil la acțiunea hormonilor feminini (în special la estrogen), de aceea simptomele se agravează în timpul menstruației, iar prin inducerea artificială a menopauzei, manifestările clinice pot fi semnificativ ameliorate sau chiar eliminate.

Endometrioza se poate localiza genital (ovare - endometrioză ovariană, trompe uterine, ligamente uterine, col, vagin), extragenital (peritoneal, intestinal, vezical, cutanat) sau la nivelul altor organe (plămân și chiar creier). Deși este o afecțiune benignă, endometrioza poate afecta atât organele învecinate, cât si țesuturile la distanță, pe cale limfatică și sanguină.

VEZI ȘI: 30 de miliarde de euro pierdute anual din cauza endometriozei. UE cere bani pentru „cancerul care nu ucide” 

Complicațiile acute ale endometriozei, cum ar fi ruptura unui chist endometriotic, pot constitui o urgență ginecologică, manifestându-se prin dureri pelvine intense și hemoperitoneu. Endometrioza poate coexista frecvent cu adenomioza, o afecțiune în care țesutul endometrial se infiltrează în peretele muscular al uterului, amplificând durerea și complicațiile asociate.

Cauza apariției endometriozei nu este complet elucidată încă, dar există mai multe teorii care încearcă să explice această afecțiune:

Teoria menstruației retrograde (evacuarea parțială de sânge menstrual și fragmente de endometru prin trompele uterine, spre abdomen, în locul căii normale, prin colul uterin, care produce și hematosalpinxul).
Teoria transformării (metaplaziei) unor celule peritoneale, care acoperă toate organele din abdomen, în celule cu aspect și funcție endometrială.


Acțiunea hormonilor secretați de ovare asupra țesutului din afara cavității uterine, pe care îl determină să se comporte asemeni endometrului uterin. Rezultă colecții sanguine, țesuturi cicatriciale și aderențe peritoneale între organele afectate.

VEZI ȘI: De ce este endometrioza „o boală ciudată și greu de tratat". Prof. Univ. Dr. Elvira Brătilă, la Academia de Sănătate

