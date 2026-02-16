Reduceri de venituri în Sănătate: Ministrul Alexandru Rogobete, clarificări de ultimă oră

Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și de urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%, a anunțat luni, 16 februarie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Citește și: Liderii coaliției de guvernare, decizii de ultimă oră despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile

„Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului”, a punctat acesta.

Rogobete a declarat că o reducere „brută și liniarǎ” a veniturilor ar fi determinat un exod al cadrelor medicale din sistemul de sănătate din România, și nu doar demotivare și scădere a încrederii: „Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”.

Rogobete: Sănătatea are nevoie de o reformă profundă

Totuși, ministrul Sănătății a subliniat că sănătatea are nevoie de o „reformă profundă”: „Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum”, a adăugat el.

Ministrul Sănătății a enumerat și măsurile unei reforme corecte în sistemul de sănătate românesc, precum:

criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

reorganizarea sistemului de gărzi;

reclasificarea spitalelor;

reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

„Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform”, a spus oficialul.

Mesaj pentru personalul medical și pacienți

Rogobete a transmis și un mesaj cadrelor medicale: „Am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi”, a spus ministrul, adăugând că „pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile”.

El a a avut un mesaj și pentru pacienți: „Fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor”, a spus Rogobete, adăugând că îi mulțumește „domnului președinte Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, pentru că au înțeles specificul sănătății și au acceptat această poziție”.

„Încrederea ne face bine”, a conchis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Citește și: Unii medici ar putea pierde dreptul de practică. Ministrul Sănătății, avertisment dur