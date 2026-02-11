România, „fruntașă” la cazurile de rujeolă în UE, în 2025. Număr alarmant de infecții și în alte țări europene

Numărul cazurilor celei mai infecțioase boli din lume este „îngrijorător de mare”, notează The Sun.

România, țara europeană cu cele mai multe cazuri de rujeolă în 2025

România este țara europeană cu cele mai multe cazuri de rujeolă înregistrate anul trecut, respectiv 4.198, în timp ce, în toată Uniunea Europeană, au fost raportate 7.655 de cazuri de rujeolă, boală considerată una dintre cele mai infecțioase din întreaga lume. Opt dintre cazuri s-au dovedit fatale.

Prin comparație, cazurile de rujeolă au atins un vârf de 35.212 în 2024. Dar cifra este în continuare mai mult decât dublul celor 3.973 de cazuri înregistrate în 2023, sugerează noi date ale Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC).

„Aceste cifre demonstrează că numărul cazurilor de rujeolă rămâne îngrijorător de mare, în ciuda unei scăderi semnificative în ultimul an”, a declarat Sabrina Bacci, șefa programului ECDC privind bolile prevenibile prin vaccinare și imunizare.

Cel puțin 40% (3.072) dintre cei care au contractat rujeolă în UE în 2025 erau copii sub cinci ani, cei mai vulnerabili la rujeolă, a declarat Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Acest lucru s-ar datora faptului că sistemul imunitar al copiilor mici este încă în curs de dezvoltare, ceea ce face mai dificilă combaterea virusului de către organismul lor.

În Marea Britanie, de exemplu, s-au înregistrat 957 de cazuri cu rujeolă în 2025, lucru care a determinat OMS să retragă statutul de țară „fără rujeolă” la începutul acestui an. Această etichetă este acordată doar statelor în care cazurile sunt rare, importate din străinătate și controlate rapid. Spania și Austria s-au numărat printre alte țări europene care au pierdut același statut.

Citește și: Pericolele reale ale rujeolei: Complicații și la câțiva ani distanță. Dr. Craiu, avertisment: NU e doar o răceală!

Decese din cauza rujeolei în România, Franța și Olanda

În privința numărului de cazuri înregistrate anul trecut, România este urmată de Franța, un loc popular pentru sărbătorile de iarnă (877) și apoi de Olanda (534).

Dintre cele opt decese înregistrate, patru au fost în Franța, trei în România și unul în Olanda.

Boală extrem de contagioasă

Rujeola este extrem de contagioasă, întrucât se răspândește ușor atunci când o persoană infectată respiră, tușește sau strănută. Tinde să infecteze tractul respirator înainte de a se răspândi în tot corpul, provocând temperatură ridicată, tuse, secreții nazale și erupții cutanate caracteristice.

În cazuri rare, rujeola poate duce la complicații grave, cum ar fi orbire, umflarea creierului și pneumonie, care se pot fi fatale.

Importanța vaccinului ROR

Vaccinarea cu ROR (vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei) este cea mai bună protecție împotriva rujeolei și a răspândirii virusului la alte persoane.

Însă experții din domeniul sănătății au avertizat că scăderea ratelor de vaccinare în întreaga lume alimentează o creștere a cazurilor de rujeolă. Conform cifrelor ECDC, aproape opt din 10 dintre cele peste 7.000 de cazuri cu statut de vaccinare cunoscut nu erau vaccinate. Doar 10,3% primiseră o doză de vaccin, 7,9% primiseră două sau mai multe doze, iar 1,7% aveau un istoric de vaccinare necunoscut.

Specialiștii spun că rata de vaccinare trebuie să fie de 95% pentru a obține imunitatea colectivă și a opri răspândirea rujeolei.

În Anglia, aceasta a scăzut la 83,9% la copiii sub cinci ani. În unele părți ale țării, acoperirea este mult mai mică.

Simptome ale rujeolei

Pe lângă asigurarea faptului că toți copiii sunt la zi cu vaccinările, Dr. Pallavi Bradshaw, director medical adjunct la AXA Health, a subliniat importanța depistării timpurii a simptomelor pentru a limita răspândirea ulterioară.

Ea a avertizat că pot apărea până la opt simptome înainte de erupția cutanată, inclusiv: simptome asemănătoare răcelii (ochi roșii sau umflați, temperatură ridicată, pete mici alb-cenușii în gură, dureri musculare, pierderea poftei de mâncare, oboseală, tuse zgomotoasă); erupția cutanată cauzată de rujeolă apare de obicei sub formă de pete roșii plate sau umflături ușor ridicate, începând de la linia părului, față și în spatele urechilor, înainte de a se răspândi pe corp. De obicei, nu provoacă mâncărime.