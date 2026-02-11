€ 5.0914
DCNews Politica Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, reacție după amânarea CCR pe pensiile magistraților: „Cinism şi dispreţ faţă de 90% dintre români”
Data publicării: 13:42 11 Feb 2026

Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, reacție după amânarea CCR pe pensiile magistraților: „Cinism şi dispreţ faţă de 90% dintre români”
Autor: Gabriela Ungureanu

ccr Curtea Constituțională a României/ CCR. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, critică decizia CCR de a amâna din nou pronunțarea privind legea pensiilor magistraţilor, spunând că instituția este doar „un grup de oameni cu interese foarte concrete”.

Deputatul USR Stelian Ion critică hotărârea Curţii Constituţionale de a amâna decizia privind legea pensiilor magistraţilor.

Stelian Ion: „CCR, nu o abstracţiune juridică, ci un grup de oameni cu interese şi loialităţi foarte concrete”

În România nu este posibilă reforma câtă vreme Curtea Constituţională „blochează sistematic” orice tentativă de ajustare a „privilegiilor”, scrie fostul ministru al Justiţiei, miercuri, pe Facebook.

„Sarabanda amânărilor arată un lucru simplu - CCR nu este o abstracţiune juridică, ci un grup de oameni cu interese şi loialităţi foarte concrete. Iar coincidenţele nu mai conving pe nimeni: exact judecătorii numiţi de PSD sunt cei mai vehemenţi opozanţi ai reformei. La fel de cinică este şi gruparea coagulată în jurul Liei Savonea, care face orice pentru a bloca această reformă, chiar cu preţul sfidării unei întregi ţări şi al pierderii a peste 230 de milioane de euro din PNRR”, precizează Stelian Ion.

Sunt sacrificate investiţii în şcoli, spitale şi infrastructură pentru „privilegii personale” şi pentru menţinerea unui sistem închis, adaugă deputatul USR. Aceasta este o „demonstraţie brutală de solidaritate corporatistă” împotriva interesului public, precizează Stelian Ion.

„Când e vorba de prescripţii şi de protejarea unor inculpaţi, CCR ignoră autoritatea CJUE. Când e vorba despre pensii speciale, brusc devine interesată de opinia instanţei europene şi de trimiteri preliminare. Dublu standard, cinism şi dispreţ faţă de 90% dintre români care nu au astfel de privilegii. CCR nu e o fantomă instituţională. Sunt oameni. Iar astăzi întrebarea nu e pentru Giani Stan, Deliorga, Licu sau Busuioc. Întrebarea e pentru Sorin Grindeanu: până când mai jucaţi acest joc ipocrit? Când veţi înceta să pretindeţi că susţineţi în mod real reforma pensiilor speciale, în timp ce oamenii numiţi de partidul vostru la CCR o blochează sistematic?”, mai scrie fostul ministru al Justiţiei.

A cincea amânare a CCR privind pensiile magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, miercuri, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.

Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanţa supremă de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor.

Instanţa supremă consideră că măsurile din proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”.

Este a cincea oară când judecătorii constituţionali amână decizia în acest caz. 

Citește și: CCR, la a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Înseamnă că ne apropiem de decizie

