CCR, la a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Înseamnă că ne apropiem de decizie

Tudorel Toader se așteaptă ca CCR să ia o decizie, săptămâna viitoare, în privința proiectului Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, astăzi, 11 februarie, pentru a cincea oară, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la acest proiect al Guvernului. Următoarea pronunțare va avea loc miercurea viitoare, pe 18 februarie.

Tudorel Toader: „Un termen scurt, de o săptămână, înseamnă că ne apropiem de decizie”

„Nu cunosc motivele pentru care s-a dispus o nouă amânare. Înțeleg c-a fost prezent și domnul judecător Stan. În lipsa motivelor, n-aș putea să emit o opinie. Un termen scurt, de o săptămână, înseamnă că ne apropiem de decizie. Probabil că vor lămuri și vom avea o decizie, în sfârșit, peste o săptămână.

Pe de altă parte, constituționalitatea unei legi nu se judecă ținând cont de scrisoarea referitoare la banii din PNRR. A fost o scrisoare neavenită, nu le spui judecătorilor ce se întâmplă dacă decideți într-un anumit fel”, a declarat fostul judecător CCR și ministru al Justiției, Tudorel Toader, la Digi24.

Judecătorii CCR au amânat decizia de astăzi pentru a avea timp să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Despre acest aspect, Tudorel Toader a explicat: „Avem jurisprudență atât a CCR, cât și a CJUE. Se face deosebirea între cererea de lămurire, întrebarea preliminară când suntem în controlul a priori, adică înainte ca legea să intre în vigoare, cum e cazul de față, și situația în care cererea de sesizare a Curții de Justiție se referă la o excepție de neconstituționalitate, la un control a posteriori. Repet: avem jurisprudența Curții Constituționale, cu anumite nuanțe, avem jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Aici mai e vorba și despre altceva: despre una dintre cele trei puteri ale statului, nu despre o excepție dintr-o lege pendinte (n.r. în curs de soluționare). Probabil că asta au avut în vedere judecătorii, iar o săptămână nu este mult față de câte amânări au existat”, a mai precizat acesta.