€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri CCR, la a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Înseamnă că ne apropiem de decizie
Data actualizării: 12:54 11 Feb 2026 | Data publicării: 12:43 11 Feb 2026

CCR, la a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Înseamnă că ne apropiem de decizie
Autor: Iulia Horovei

ccr curtea constitutionala a romaniei constitutie judecatori Constituție/CCR. Sursa foto: Agerpres

Fostul judecător CCR și ministru al Justiției, Tudorel Toader, a analizat decizia CCR de a amâna, pentru a cincea oară, pronunțarea privind proiectul Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

Tudorel Toader se așteaptă ca CCR să ia o decizie, săptămâna viitoare, în privința proiectului Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților. 

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, astăzi, 11 februarie, pentru a cincea oară, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la acest proiect al Guvernului. Următoarea pronunțare va avea loc miercurea viitoare, pe 18 februarie.

Tudorel Toader: „Un termen scurt, de o săptămână, înseamnă că ne apropiem de decizie”

„Nu cunosc motivele pentru care s-a dispus o nouă amânare. Înțeleg c-a fost prezent și domnul judecător Stan. În lipsa motivelor, n-aș putea să emit o opinie. Un termen scurt, de o săptămână, înseamnă că ne apropiem de decizie. Probabil că vor lămuri și vom avea o decizie, în sfârșit, peste o săptămână. 

Pe de altă parte, constituționalitatea unei legi nu se judecă ținând cont de scrisoarea referitoare la banii din PNRR. A fost o scrisoare neavenită, nu le spui judecătorilor ce se întâmplă dacă decideți într-un anumit fel”, a declarat fostul judecător CCR și ministru al Justiției, Tudorel Toader, la Digi24.

Judecătorii CCR au amânat decizia de astăzi pentru a avea timp să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Despre acest aspect, Tudorel Toader a explicat: „Avem jurisprudență atât a CCR, cât și a CJUE. Se face deosebirea între cererea de lămurire, întrebarea preliminară când suntem în controlul a priori, adică înainte ca legea să intre în vigoare, cum e cazul de față, și situația în care cererea de sesizare a Curții de Justiție se referă la o excepție de neconstituționalitate, la un control a posteriori. Repet: avem jurisprudența Curții Constituționale, cu anumite nuanțe, avem jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Aici mai e vorba și despre altceva: despre una dintre cele trei puteri ale statului, nu despre o excepție dintr-o lege pendinte (n.r. în curs de soluționare). Probabil că asta au avut în vedere judecătorii, iar o săptămână nu este mult față de câte amânări au existat”, a mai precizat acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Tudorel Toader
ccr decizie pensii magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 9 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 15 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 27 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 30 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 29 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close