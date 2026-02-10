SUA strâng șurubul. Noi sancțiuni împotriva Hezbollah

"Statele Unite se angajează să sprijine statul şi poporul libanez prin denunţarea şi perturbarea finanţării clandestine a grupării Hezbollah de către regimul iranian", a declarat Departamentul de Stat american într-un comunicat.

"Prin finanţarea Hezbollah, Iranul subminează suveranitatea Libanului şi capacitatea guvernului libanez de a duce ţara pe calea spre stabilitate", a adăugat acesta.

Sancţiunile vizează afiliaţii mişcării "care continuă să exploateze sectorul financiar informal al Libanului pentru a genera venituri pentru Hezbollah", potrivit Trezoreriei SUA.

Cine este vizat de sancțiuni

Ele vizează în special compania de tranzacţionare a aurului Jood SARL, care este afiliată Al-Qard al-Hassan, o companie de microcredite legată de Hezbollah, precum şi un agent al echipei financiare a Hezbollah cu sediul în Iran.

Această organizaţie afiliată Hezbollah, supusă sancţiunilor americane, oferă servicii bancare către sute de mii de utilizatori.

Sancţiunile americane îngheaţă toate activele deţinute în Statele Unite de persoanele şi entităţile vizate.

Ele interzic, de asemenea, companiilor şi cetăţenilor americani să facă afaceri cu ele, în caz contrar riscând să fie vizaţi la rândul lor de sancţiuni.

Hezbollahul libanez, ieşit slăbit din războiul cu Israelul în 2024, este supus unei presiuni intense pentru a se dezarma.