€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri SUA strâng șurubul. Noi sancțiuni împotriva Hezbollah
Data publicării: 22:05 10 Feb 2026

SUA strâng șurubul. Noi sancțiuni împotriva Hezbollah
Autor: Dana Mihai

SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah - freepik SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah

Statele Unite au anunţat marţi noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către gruparea libaneză Hezbollah, apropiată de Iran, relatează AFP.

"Statele Unite se angajează să sprijine statul şi poporul libanez prin denunţarea şi perturbarea finanţării clandestine a grupării Hezbollah de către regimul iranian", a declarat Departamentul de Stat american într-un comunicat.

"Prin finanţarea Hezbollah, Iranul subminează suveranitatea Libanului şi capacitatea guvernului libanez de a duce ţara pe calea spre stabilitate", a adăugat acesta.

Sancţiunile vizează afiliaţii mişcării "care continuă să exploateze sectorul financiar informal al Libanului pentru a genera venituri pentru Hezbollah", potrivit Trezoreriei SUA.

Cine este vizat de sancțiuni

Ele vizează în special compania de tranzacţionare a aurului Jood SARL, care este afiliată Al-Qard al-Hassan, o companie de microcredite legată de Hezbollah, precum şi un agent al echipei financiare a Hezbollah cu sediul în Iran.

Această organizaţie afiliată Hezbollah, supusă sancţiunilor americane, oferă servicii bancare către sute de mii de utilizatori.

Sancţiunile americane îngheaţă toate activele deţinute în Statele Unite de persoanele şi entităţile vizate.

Citește și: Trump reafirmă opoziția față de anexarea Cisiordaniei înaintea vizitei lui Netanyahu

Ele interzic, de asemenea, companiilor şi cetăţenilor americani să facă afaceri cu ele, în caz contrar riscând să fie vizaţi la rândul lor de sancţiuni.

Hezbollahul libanez, ieşit slăbit din războiul cu Israelul în 2024, este supus unei presiuni intense pentru a se dezarma.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanctiuni SUA
hezbollah
iran
finanțare Hezbollah
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 47 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close