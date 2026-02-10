€ 5.0910
DCNews Mallcast Monden Bendeac, scandal cu Zoso și Centrul FILIA: Voi depune plângere la Poliție
Data actualizării: 22:45 10 Feb 2026 | Data publicării: 22:33 10 Feb 2026

Bendeac, scandal cu Zoso și Centrul FILIA: Voi depune plângere la Poliție
Autor: Anca Murgoci

Mihai Bendeac Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a reacționat după ce a fost acuzat că ar fi agresat o tânără.

Actorul Mihai Bendeac a anunțat că va depune o plângere la Poliție. El a acuzat Centrul FILIA, bloggerul Zoso și un influencer de pe YouTube că ar fi sexualizat și prezentat în mod abuziv un moment petrecut la un eveniment public, moment care ar fi fost interpretat drept agresiune sexuală.

Mihai Bendeac afirmă că este vorba despre un gest inițiat de o femeie, într-un context relaxat, care a fost ulterior „sexualizat” și transformat într-un caz de „public shaming”. 

În video se vede cum tânăra îl spune lui Mihai Bendeac: „Pune, te rog, mâna!” pentru a-i arăta cât de tare îi bătea inima. Vizibil emoționată, după gestul „controversat”, l-a luat în brațe pe actor și au stat așa câteva momente bune.

„Cum vă permiteți să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dumneavoastră de a obține vizualizări?”, a transmis actorul.


Miha Bendeac a zis că, în cazul în care cei care au formulat acuzațiile au perceput interacțiunea ca fiind una sexuală, problema ar fi una de interpretare, nu de comportament. El afirmă că femeia ar fi inițiat gestul și că momentul a fost unul amuzant pentru ambele părți.

Iată mesajul lui Mihai Bendeac:

„Centrul FILIA, bloggerul Zoso și un “influencer” de Youtube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituțe:


In primul rand cum vă permiteți dumneavoastra să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dvs de a obtine vizualizări?


Căci daca într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Si asta e grav pentru niste persoane care se presupune ca ar trebui sa protejati femeile.

Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile intregi in care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni in jur. Probabil treceți prin filtrele si fanteziile dvs. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ati permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei”, a transmis Mihai Bendeac.

Filmarea este pe contul de TikTok al lui Mihai Bendeac. 

„Ne-au dezgustat și revoltat imaginile cu Mihai Bendeac în care acesta hărțuiește o tânără. E inadmisibil ca persoane publice ca Mihai Bendeac să hărțuiască femei și fete și să nu fie trași la răspundere”, a transmis Centrul FILIA.

mihai bendeac
centrul filia
zoso
Comentarii

