Soția „înșelată" a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT, Valentina Aldea
Data publicării: 14:29 25 Noi 2025

Soția „înșelată” a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT, Valentina Aldea
Autor: Anca Murgoci

Soția „înșelată” a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT, Valentina Aldea
 

S-a rupt lanțul de iubire și s-a ajuns la DNA.

Oana Ungureanu, soția furioasă, a depus la DNA o plângere împotriva Valentinei Aldea, senatoarea POT și împotriva Secției 22, pentru „toate nelegitimitățile ce s-au petrecut în acea noapte” cu bătaia.

Oana Ungureanu a mai zis că soțul ei a propulsat-o pe senatoarea POT în carieră. Ba mai mult, soția „înșelată” a susținut că femeia ar avea de mai mulți ani o relație cu soțul ei.

Senatoarea POT, mesaj anti violență

Pe de altă parte, senatoarea POT a transmis că: „Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic.

Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu. Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel la atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței. Am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”.

VEZI ȘI: Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea 

Valentina Aldea susține că a fost lovită fără motiv și că soția bărbatului o hărțuiește


Incidentele s-au produs în Sectorul 6 al Capitalei, unde Oana Ungureanu nu doar că a lovit-o pe senatoarea POT, dar i-a și distrus mașina cu o rangă într-un acces de furie. Ajunsă la apartamentul în care locuiește soțul, Oana Ungureanu l-a sunat, iar bărbatul a coborât însoțit de senatoare. Apoi lucrurile au degenerat rapid, Oana Ungureanu a început să o lovească pe senatoarea POT și să se păruiască. 


Oana Ungureanu s-a ales cu ordin de protecție și cu control judiciar.

