De ce s-a căsătorit Gabriela Cristea, de fapt, cu Marcel Toader: Nu pot să spun că a fost o mare dragoste

"Uite, o să fiu foarte cinstită, m-am căsătorit pentru că ajunsesem la o vârstă. Și era ok când m-am căsătorit. Nu pot să zic că a fost o mare dragoste, nebunie, pasiune, stele căzătoare și așa mai departe. Dar, ajunsesem la o vârstă și era momentul să mă așez și eu la casa mea. E momentul să fac și eu vreo 2-3 copii, măcar unul și să fiu și eu în rândul lumii, cum s-ar spune", a spus Gabriela Cristea în podcastul "Acasă la Măruță".

"Eu l-am iubit. La început, a fost un om extraordinar"

"Cariera mea era super înfloritoare. Eu l-am iubit. Da, da, pentru că la început a fost un om extraordinar. Cu asta m-a cucerit. Bine, mai mult i-a cucerit pe prietenii mei. După care, încet, încet m-a cucerit și pe mine și am zis… "Băi, de ce nu?". Până la urmă e un om ok, se poartă frumos cu mine. De ce să nu mă căsătoresc? Avea toate atuurile, la momentul la care ne-am căsătorit, pentru a avea o relație ok" a mai spus Gabriela Cristea.

"Am fost oaia neagră a familiei pentru că m-am născut fată

În cadrul aceluiași podcast, prezentatoarea TV a vorbit și despre relația cu părinții săi, care s-a rupt la 18 ani.

"Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. Ei și-au dorit ceva, eu altceva, și, la un moment dat, conflictul a fost atât de mare că am hotărât ca fiecare să o ia pe drumul lui. Relația cu ei s-a rupt când aveam 18 ani, atunci când am decis să-mi iau viața în mâini. Cu tata nu vorbesc deloc. Mama nu mai este. (...) Erau foarte stricți, nu voiau să fac televiziune. Am mers încântată acasă să le spun că o să prezint Eurovisionul și mi s-a spus nu! Atunci, am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint. (...) Mai am un frate, nici cu el nu vorbesc, pentru că și el este de acord cu ce s-a întâmplat. Cumva, am fost oaia neagră a familiei doar pentru faptul că m-am născut fată și nu băiat. Toată familia își dorea să fiu băiat. (...) Când încercau să ia legătura cu mine, situația nu era roz”, a povestit Gabriela Cristea, în podcastul Acasă la Măruță. Citește mai mult>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News