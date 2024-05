Ucraina și-a extins capul de pod pe malul stâng al râului Nipru / video

Marinii ruși continuă să fie vânați Krynky de soldații ucraineni, deși Moscova a anunțat că localitatea a fost „eliberată” la începutul acestui an.

În ultimele ore, potrivit unor postări de pe X, pușcașii marini ucraineni și-au extins capul de pod din satul Krynky. Este posibil ca acesta să fie folosit pentru operațiuni mai extinse pe malul stâng al râului Nipru.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), angajamentele poziționale limitate au continuat pe malul de est al Oblastului Herson, inclusiv lângă Krynky, pe 7 mai, dar nu au existat modificări ale liniei frontului.

Imaginile geolocalizate publicate pe 7 mai arată că forțele ruse dețin poziții într-o zonă rezidențială chiar la nord de drumul Krynky-Kozachi Laheri, deși probabil că acest avans nu a avut loc în ultimele 24 de ore.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, Căpitanul Dmytro Pletenchuk a remarcat că forțele ruse continuă eforturile de consolidare a pozițiilor pe insula Nestryha (la sud-vest de orașul Herson), dar că trupele ruse nu pot avansa mai departe pe insulă din cauza focului puternic ucrainean.

De asemenea, elemente ale Brigăzii 810 Infanterie Navală și Brigăzii 126 de Apărare de Coastă (Corpul 22 de Armată, Flota Mării Negre) operează în direcția Herson.

Slowly Ukrainian marines have extended their beachhead. Whether it will be used for more extensive operations on the left bank remains to be seen. pic.twitter.com/Lttz5gryFh