"Am fost oaia neagră a familiei pentru că m-am născut fată". De ce nu a mers Gabriela Cristea la înmormântarea mamei și de ce nu știe dacă va merge nici la a tatălui: "M-a vândut pe câțiva lei"

"Am fost oaia neagră a familiei pentru că m-am născut fată”

"Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. Ei și-au dorit ceva, eu altceva, și, la un moment dat, conflictul a fost atât de mare că am hotărât ca fiecare să o ia pe drumul lui. Relația cu ei s-a rupt când aveam 18 ani, atunci când am decis să-mi iau viața în mâini. Cu tata nu vorbesc deloc. Mama nu mai este. (...) Erau foarte stricți, nu voiau să fac televiziune. Am mers încântată acasă să le spun că o să prezint Eurovisionul și mi s-a spus nu! Atunci, am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint. (...) Mai am un frate, nici cu el nu vorbesc, pentru că și el este de acord cu ce s-a întâmplat. Cumva, am fost oaia neagră a familiei doar pentru faptul că m-am născut fată și nu băiat. Toată familia își dorea să fiu băiat. (...) Când încercau să ia legătura cu mine, situația nu era roz”, a povestit Gabriela Cristea, în podcastul Acasă la Măruță.

"Mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie"

Vedeta a recunoscut că a judecat-o pe mama ei, dat fiind faptul că tatăl ei era violent cu ea și stătea cu capul plecat. De asemenea, a explicat de ce a decis să nu meargă la înmormântarea sa.

"Nu am fost la înmormântarea mamei, pentru că situația, atunci, a fost foarte tensionată și, sincer, mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie. Sunt sigură că aici s-ar fi ajuns. Hai să nu intrăm în amănunte de la cine…Am "întâlnirile" mele cu ea și vorbesc foarte des cu ea.

Provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus. Mama avea un soi de independență financiară, care i-ar fi permis să stea de la egal la egal cu tatăl meu. Din păcate, provenea dintr-o familie care nu-i permitea asta. Practic eu am propus revoluția în familie.

Nu am avut tupeul să îi spun să nu mai stea cu capul plecat, nu mi-am permis să o judec enunțând chestia asta. În adâncul sufletului meu, am judecat-o. Tata era violent cu ea. (...) Când a murit mama, aveam 37 de ani. Si acum sufăr după ea. Eu, de exemplu, nu am cu cine vorbi. În afară de faptul că vorbesc cu ea în gândurile mele, eu nu am un om cu care să împărtășesc.... în afară de soțul meu”, a mai spus prezentatoarea tv.

"Nu știu dacă o să merg la înmormântarea lui"

Gabriela Cristea spune cu sinceritate că nu știe dacă va merge la înmormântarea tatălui ei, când va veni momentul, amintind de faptul că "a vândut-o pe câțiva lei".

"Nu știu dacă o să merg la înmormântarea lui. Dacă lucrurile s-ar fi oprit acolo, la 18 ani, poate că aș fi trecut peste, dar gesturile pe care el le-a făcut, ulterior, mă opresc să fac, la rândul meu, niște gesturi. În momentul în care ai un copil, nici nu ar trebui să-ți treacă prin cap vreodată... Nu am să-mi denigrez niciodată copii, indiferent de ce vor face. (....) E greu să descoperi că este atât de ușor pentru cineva, care practic ar trebui să-ți fie aproape, să te vândă pe câțiva lei. Televiziunile plăteau atunci pentru orice informație și-ți mai puneau și vorbe în gură și să spui niște vorbe care nici măcar nu erau adevărate.... Te uiți, la un moment dat, și-ți spui: "Băi, e de noaptea minții! Lucrurile astea nu s-au întâmplat! De unde au apărut?". Este complicat”, a mărturisit Gabriela Cristea.

