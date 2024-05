Cum l-ar fi prins Adriana Bahmuțeanu pe Silviu Prigoană cu amanta: "M-am dus peste ea. Am vrut s-o omor"

"Aflasem că are o amantă - Argentina - pentru că a făcut un barter să îi pună silicoane. Fata de la marketing a găsit, la un moment dat, un barter cu un doctor, ca să îi pună sâni acestei Argentina, despre care toată lumea știa că este amanta șefului. Fata respectivă i-a găsit barterul, i-a pus silicoane. Lumea o știa, venise de câte ori acolo. Ăștia vorbeau între ei.

După care noi ne-am căsătorit. Condiția mea a fost să o termine cu această Argentina. Îi găsisem mesaje cu ea în telefon. O perioadă a terminat-o, după care, în bucătări, intrase unul dintre șoferi să bea cafea acolo. Șoferul era cu spatele la ușă și l-am auzit când vorbea la telefon cu această Argentina. Am ascultat frumos. Doamna Argentina dorea un frigider să fie dus la nu știu ce locație.

"Prima dată, am vrut să o omor"

Șoferul a început să sune, să vadă de unde ia frigiderul, banii. În momentul ăla, am intrat în bucătărie peste el, l-am luat de guler - "Dă repede telefonul!" I-am luat telefonul, i-am luat numărul Argentinei - șoferul s-a sperit când m-a văzut. Omul și-a cerut scuze, că nu are nicio vină. Mi-a dat numărul de telefon și adresa unde stătea și, în noaptea aia, m-am dus peste ea cu unchiul meu și cu mama, pentru că îmi stricase căsnicia. Am vrut să vorbim. Prima dată, am vrut să o omor, de fapt. Acum mi se pare o prostie.

Am ciocănit la ușă. Ea stătea într-o garsonieră. Am sunat, ciocănit, nu deschidea. La un moment dat, a deschis. Am intrat în casă, am bălăcărit-o un pic, după care mi s-a făcut milă de ea. Era o femeie atât de terminată și pe dinăuntru și pe dinafară... În casa aia, era o sărăcie lucie. Nu avea două căni de un fel. Voia o sărăcie mică de frigider, cel mai ieftin. Ceva îngrozitor. Am stat până dimineața de vorbă. Femeia a început să plângă. Mi s-a făcut milă de ea”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul Povești de Film, cu Mara Bănică.

