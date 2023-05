Mara Bănică, la un pas de moarte: Mi-au dat șanse 1% / video

Aceasta a dezvăluit că a fost la un pas de moarte și că îi este foarte greu să vorbească despre acest subiect.

„La 50 de metri de casă am intrat într-un stâlp. Era noapte târziu, veneam de la Cerbul de Aur, eram începător. Conduceam de două, trei luni. Nu aveam viteză mare, vreo 40 la ora, cred că asta a fost și norocul, doar că a fost frontal și mașina nu avea airbag. De aceea mi s-au rupt toate coastele, s-a desfăcut volanul ca un nufar.

Nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta. Eu am imagini de la accident pentru că s-a filmat atunci. A fost cea mai mare cumpănă din viața mea. Poate aș fi murit atunci, cu toate coastele rupte pe stânga, pneumotorax la ambii plămâni, splina scoasă, hemoragie internă, dintr-un lob al ficatului mai aveam un sfert, fractură de șold drept și fractură de călcâi stâng. În spate era Adi Barna, pe vremea aia era prezentator de știri sportive, s-a scalpat că s-a lovit în stâlpul mașinii și în dreapta era altcineva care nu a avut nimic. Vezi cum e viața!

Mi-au dat șanse 1%. În momentul în care m-au scos din reanimare, nu exista un aparat de respirat și m-au ținut 24 de ore într-un salon normal să vadă cum respir, să vadă dacă mă pot duce la Sanador sau mai rămân la reanimare.

Nu le-au spus alor mei și nu știu cum s-a întâmplat, eu am respirat bine și m-au mutat la Sanador. Ai mei nu știau că nu mai sunt în salon, au venit la vizită acolo unde știau că e patul meu. Acolo puseseră pe altcineva care tocmai murise și ei vedeau doar picioarele care erau umflate ca și ale mele. Mi-au povestit colegii că mama s-a lăsat pe vine, și-a pus mâinile la ochi, iar tata nu știu ce a făcut și nici nu mai e ca să pot să-l întreb.

După ce am ieșit din reanimare am mai stat doar zece zile în spital și am plecat pe semnătură. Am stat șase luni în cărucior. Am încercat să văd partea frumoasă a situației pentru că, la un moment dat, medicul ortoped îmi spunea că nu o să mai pot merge drept niciodată. Puterea gândului e foarte importantă.”, a spus Mara Bănică la podcastul „Acasă La Măruță”.

