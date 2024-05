Vremea a făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Mașini luate de viituri și oameni blocați în case. Alina Șerban, ANM: Vijelie și căderi de grindină - Foto / Video

Vremea rea a făcut ravagii în ziua de Paște în mai multe zone din țară, după ce meteorologii au emis 35 de avertizări de vreme severă iminente, dintre care șase au fost de Cod Portocaliu.

În județul Prahova mai multe mașini au fost luate de o viitură puternică, iar unii localnici au rămas blocați în propriile case.

În localitatea Vâlcănești, spre exemplu, trei mașini au fost luate de viitură pe o distanță de aproximativ un kilometru după ce a crescut nivelul pârâului Sărata. Mai mult decât atât, stratul de grindină depus a avut peste cinci centimetri. Abia atunci când apa s-a mai retras oamenii au putut să-și scoată mașinile.

A căzut grindină și în Arad, unde meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vreme rea.

Totodată, pagube au fost înregistrate și în nordul Mehedințiului. Acolo, grindina a distrus grădinile mai multor localnici și străzile au fost inundate în urma furtunilor. Culturile oamenilor au fost distruse de grindină și în Hunedoara.

Alina Șerban, ANM: Vorbim de fenomene caracteristice instabilității atmosferice

Totuși, potrivit meteorologilor ANM, deși de Paște ne-am confruntat cu fenomene caracteristice instabilității atmosferice, în această săptămână temperaturile vor ajunge chiar și la 29 de grade Celsius.

”Vorbim de fenomene caracteristice instabilității atmosferice. Acest lucru însemnând averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scrută durată ale vântului care au mai luat și aspect de vijelie și căderi de grindină și în aceeași măsură de cantități importante de apă 20-25 și chiar peste 30-35 l/mp în intervale scurte de timp, astfel încât au fost emise mai multe atenționări meteorologie de Cod Galben și chiar Portocaliu ce vizează aceste fenomene”, a explicat meteorologul Alina Șerban, la Antena 3 CNN.

Prognoza INHGA pentru intervalul mai - iulie 2024

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a venit cu prgnoza pentru intervalul mai - iulie 2024. Potrivit acesteia, în luna mai 2024, regimul hidrologic se va situa în general sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.



"În cursul lunii mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea Cotelor de Apărare, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită efectului combinat al precipitaţiilor sub formă de aversă, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării", avertizează hidrologii.

În prima lună a verii calendaristice, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, pe cursul Siretului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei, Moldovei, Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.



Şi în luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea Cotelor de Apărare pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

Prognoza pentru luna iulie





Potrivit prognozei INHGA, în luna iulie 2024, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe cursul Siretului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Vedea, Rm.Sărat, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.



Pe parcursul acestei luni sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.



În ceea ce priveşte fluviul Dunărea, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), debitul maxim estimat pentru luna mai este de 6.500 metri cubi/secundă (mc/s), mai mic faţă de valoarea medie multianuală de 7.250 mc/s, iar cel minim la 4.800 mc/s, relevă prognoza de specialitate. De asemenea, pentru prima lunii a verii, debitul maxim al Dunării este estimat la 6.500 mc/s, iar cel minim la 4.200 mc/s, faţă de media lunii de 6.400 mc/s.



Hidrologii precizează că aceste estimări de lungă durată se vor actualiza prin prognoze de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se estimează posibilitatea depăşirii Cotelor de Apărare, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.

