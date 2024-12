Recalcularea pensiilor întârzie pentru mii de pensionari. Cât primește în plus pensionara care a intrat în greva foamei

La Casele de Pensii haosul continuă la mai bine de trei luni de la recalculare. Mulți bătrâni încă nu au primit deciziile.

Afrodita Burcea, pensionară, după 39 de ani de muncă în contabilitate, a intrat în greva foamei în semn de protest. Pensionara a fost și la Casa Națională de Pensii în audiență, unde i-a scris nemulțumirile președintelui.

„Am întrebat unde să fac greva foamei, la dumneavoastră sau la Sector 2? Şi a zis la Sectorul 2. Nu am primit niciun răspuns, a zis să aştept 45 de zile, azi împlinesc 100 de zile şi tot am venit lună de lună şi am adus la cunoştinţă”, a spus Afrodita Burcea, la Observator, Antena1.

După ce a făcut declarațiile, decizia de recalculare a acesteia a fost emisă. Pensionara a ieşit pe plus cu 451 lei şi va primi banii retroactiv.

Aproximativ 5000 de dosare nu fost soluționate nici până astăzi la nivel național, precizează sursa citată.

Nemulțumirile pensionarilor

„Am venit de două ori pe lună și la poştă mă duc zi de zi, în cutia de scrisori cobor, de o sută de ori, spune-i omului: 'Domnule, nu putem, avem volum mare de lucru, se recalculează peste 5 luni”, a spus o pensionară.

O explicație a oficialilor ar fi că dosarele nesoluţionate sunt foarte vechi şi deteriorate, au un grad de complexitate ridicat, mii de pagini, iar angajaţii caselor de pensii trebuie să ţină cont de hotărâri judecătoreşti la recalculare.

„Îmi spune: 'Doamnă, e în ordinea cererilor depuse'. Păi, am depus odată cu vecina mea. Pe urmă că e în ordine alfabetică. Pai eu sunt cu B și ea e cu R, care e ordinea alfabetică, de la coada alfabetului sau de la început?”, se plânge o pensionară.

Pensiile ar urma să se indexeze cu rata inflației și să se majoreze cu 12% pe 1 ianuarie. Acest lucru este prevăzut de lege, dar decizia politică va fi luată de noul Guvern.

„Înseamnă vreo 16 mld în plus pe lună. De unde? Am mai văzut situaţii în care s-au amânat, s-au îngheţat nişte creşteri”, a spus Gabriel Biriş, expert fiscal.

