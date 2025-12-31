De ce se mănâncă 12 boabe de strugure la miezul nopții, de Revelion

Oamenii care-și doresc lucruri bune în anul 2026 respectă o mulțime de tradiții și superstiții, care mai de care mai diferite. Printre ele se numără și tradiția de a mânca 12 boabe de strugure la miezul nopții. Dar care este originea ei?

Originea tradiției cu 12 boabe de strugure

Tradiția provine din Spania și este considerată aducătoare de prosperitate și noroc în noul an. Ea este cunoscută drept „Cele 12 boabe de strugure ale norocului” sau „Las doce uvas de la suerte”, fiecare dintre cele 12 boabe de strugure reprezentând fiecare lună din noul an.

Ea datează cel puțin de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind popularizată la începutul secolului XX. Producătorii de struguri din regiunea Alicante au încurajat consumul de struguri la miezul nopții pentru a crește vânzările.

Ce trebuie să faci exact

La miezul nopții de 31 decembrie, în timp ce ceasul bate de 12 ori, trebuie să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare bătaie, până ajunge la 12 - câte una pentru fiecare lună din an.

Dacă reușești să mănânci toate cele 12 boabe în acest ritm, se spune că vei avea noroc tot anul.

Așadar, dacă vrei să ai parte de lucruri pozitive în 2026, poți să încerci această tradiție. Și chiar dacă nu crezi în astfel de superstiții sau nu ești convins că strugurii-ți pot schimba norocul, rămâne, totuși, o alegere sănătoasă, consumul de fructe fiind recomandat de medici.

