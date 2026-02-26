Wiz Khalifa, condamnare definitivă la 9 luni de închisoare după incidentul de la "Beach, Please!"

Joi, Curtea de Apel Constanța a respins contestația în anulare formulată de Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului drept Wiz Khalifa, și a menținut pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare. Hotărârea este definitivă și reconfirmă condamnarea pentru deținere de droguri de risc, după incidentul din 2024, când artistul a aprins o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești.

Incidentul de la festivalul „Beach, Please!”

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (...) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta instanței.

Decizia este definitivă.

Separat, Wiz Khalifa a depus și o contestație la executare la Tribunalul Constanța, cu termen stabilit pentru 6 martie 2026. Această procedură vizează doar modalitatea sau momentul executării pedepsei, fără a putea modifica sentința definitivă.