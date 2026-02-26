€ 5.0955
Wiz Khalifa, condamnare definitivă la 9 luni de închisoare după incidentul de la "Beach, Please!"
Data publicării: 22:30 26 Feb 2026

Wiz Khalifa, condamnare definitivă la 9 luni de închisoare după incidentul de la "Beach, Please!"
Autor: Dana Mihai

Wiz Khalifa -Instagram Wiz Khalifa -Instagram

Rapperul Wiz Khalifa va executa o pedeapsă de nouă luni de închisoare, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins definitiv contestația prin care solicita anularea condamnării.

Joi, Curtea de Apel Constanța a respins contestația în anulare formulată de Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului drept Wiz Khalifa, și a menținut pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare. Hotărârea este definitivă și reconfirmă condamnarea pentru deținere de droguri de risc, după incidentul din 2024, când artistul a aprins o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești.

Incidentul de la festivalul „Beach, Please!”

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (...) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta instanței.

Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, condamnat la închisoare cu executare în România

Decizia este definitivă.

Separat, Wiz Khalifa a depus și o contestație la executare la Tribunalul Constanța, cu termen stabilit pentru 6 martie 2026. Această procedură vizează doar modalitatea sau momentul executării pedepsei, fără a putea modifica sentința definitivă.

Wiz Khalifa condamnare
condamnare Wiz Khalifa România
curtea de apel constanta
festival Beach Please Costinești
