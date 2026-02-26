Wiz Khalifa, condamnare definitivă la 9 luni de închisoare după incidentul de la "Beach, Please!"

Rapperul Wiz Khalifa va executa o pedeapsă de nouă luni de închisoare, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins definitiv contestația prin care solicita anularea condamnării.
Joi, Curtea de Apel Constanța a respins contestația în anulare formulată de Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului drept Wiz Khalifa, și a menținut pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare. Hotărârea este definitivă și reconfirmă condamnarea pentru deținere de droguri de risc, după incidentul din 2024, când artistul a aprins o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești.
„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (...) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta instanței.
Separat, Wiz Khalifa a depus și o contestație la executare la Tribunalul Constanța, cu termen stabilit pentru 6 martie 2026. Această procedură vizează doar modalitatea sau momentul executării pedepsei, fără a putea modifica sentința definitivă.
de Anca Murgoci