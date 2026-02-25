€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Florin Barbu, ministrul Agriculturii, interviu live la DC News. Cum ne afectează acordul UE-MERCOSUR? Inventarul crizelor! Ce se întâmplă cu agricultura la nivelul UE?
Data publicării: 17:22 25 Feb 2026

EXCLUSIV Florin Barbu, ministrul Agriculturii, interviu live la DC News. Cum ne afectează acordul UE-MERCOSUR? Inventarul crizelor! Ce se întâmplă cu agricultura la nivelul UE?
Autor: Anca Murgoci

florin-barbu2_63744800 Florin Barbu Foto: Crișan Andreescu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vine la DC News și DC News TV.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va fi în direct la „Ce se întâmplă?”, joi de la ora 12:00 pe DC News și DC News TV!

Vom vorbi despre ce avem și ce am putea pierde dacă nu suntem atenți! Inventarul crizelor! Ce se întâmplă cu agricultura la nivelul UE? Dar România cum se simte? Reglementări peste reglementări la nivel comunitar. Cui folosește? Cum ne afectează acordul UE-MERCOSUR?

Aflăm toate acestea joi, la ora 12.00, pe DC News și DC News TV, într-un interviu exclusiv cu Răzvan Dumitrescu!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin barbu
ministrul agriculturii
agricultura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Alertă extremă în Galați: Adăpostiți-vă în beciuri. Stați departe de geamuri și pereți exteriori
Publicat acum 17 minute
5 motive pentru care scaunele din zonele de așteptare influențează experiența clienților
Publicat acum 21 minute
Noile programe pentru liceu, aprobate și pregătite pentru septembrie. Pe ce pun accent / video
Publicat acum 44 minute
Comisia Europeană contrazice Ungaria și Slovacia, după închiderea conductei Drujba
Publicat acum 55 minute
Atenție, firme! Un document uitat poate crește foarte mult impozitul pe clădiri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 9 ore si 51 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București - VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close