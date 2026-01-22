Nu ratați o nouă ediție a emisiunii "Antimit", la DC NEWS. Invitata jurnalistului Val Vâlcu din această săptămână este Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), unul dintre cei mai respectați specialiști din domeniu.

Aceasta ne va explica cum se leagă încălzirea globală de valul de ger care a cuprins recent Europa. După ce mai mulți ani la rând iernile au fost mai blânde, "iarna din decembrie" ne-a surprins pe toți.

Totodată, Roxana Bojariu ne va spune și cum va fi vremea în această primăvară, dar și vara. Se pare că datele climatologilor arată că vom avea în continuare o tendință de creștere a temperaturilor în toate anotimpurile.

Urmărește emisiunea "Antimit", vineri, 23 ianuarie, de la ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV.