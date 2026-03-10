O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile

Marius Mihăilescu se află în Dubai, alături de familia sa, ceea ce înseamnă și alături de fetița de 8 luni. Când a izbucnit conflictul în Orientul Mijlociu, avocatul s-a înscris, din prima zi, la Consulatul României, pentru repatriere. ”A trebuit să aștepte zece zile (pentru un răspuns de la MAE n.r.) pentru că probabil miile de copii de până în 8 luni au fost repatriați de urgență și, în sfârșit, a ajuns și rândul fiicei domnului Mihăilescu” a spus jurnalistul Victor Ciutacu, ironic.

”Astăzi (luni n.r.), la ora 19:15, am primit fericita veste prin care sunt anunțat că aș putea, dacă aș apela la dumnealor, bineînțeles că ne-ar face și nouă probabil loc (n.r. în vreun avion)” a spus Marius Mihăilescu, precizând că răspunsul MAE nu a implicat vreun zbor la care ar trebui să ajungă sau vreo listă pe care ar fi pus el și familia sa.

”Bă ești bolnav? Da. Cu ce? Cu inima. Hai pe listă”

Victor Ciutacu a întrebat, pe același ton, ironic, dacă e aflux de bebeluși în Dubai, având în vedere că avocatul, soția și fetița de 8 luni nu au fost considerați prioritari. Până acum, aproximativ 1.500 de români au fost aduși în țară, de MAE, prin diferite mecanisme de repatriere.

În urmă cu o zi, purtătorul de cuvânt al MAE a declarat că, pe lista de priorități, sunt copiii, femeile gravide și persoanele cu probleme medicale.

Făcând haz de necaz, avocatul a spus că până când îi repatriază MAE, mai fac un copil, moment în care Victor Ciutacu i-a spus: ”Aia e, vă duceați cu soția și spuneați că e gravidă. De când? De aseară. Și s-a rezolvat cazul. Că astăzi am aflat de la Ministerul de Externe că te întreabă pe cuvânt. Bă ești bolnav? Da. Cu ce? Cu inima. Hai pe listă. Vedeți, nu știți chiar toate trucurile avocățești”.

Această remarcă a jurnalistului vine după ce, în cursa Oman - București, din 6 martie, au fost prezente și două cupluri, repatriate de MAE, fără a avea vreo situație care să-i pună pe lista prioritară.

Purtătorul de cuvânt al MAE a fost întrebat despre aceste cupluri, dar a invocat GDPR-ul. ”Să zicem că avea o patologie. Înțelegeți că MAE nu poate avea căderea, legal, și nici capacitatea, instituțional, să verifice acte medicale” a răspuns purtătorul de cuvânt. ”Nu a cerut nimeni date personale” a specificat jurnalista, întreruptă: ”Vă rog să mă lăsați să termin. Ministerul are obligația să evalueze cetățenii pe baza unui interviu, e un script de interviu. Convorbirile telefonice sunt standardizate și au loc pentru a umple un chestionar, stabilind în ce categorii sunt românii, pentru a se crea listele de prioritate și ordinea lor în liste. Acestea sunt făcute la misiunile consulare din zona afectată de conflict” a continuat acesta. ”Nu am nicio informație de alt tip, nici nu am cum să transmit o informație de alt tip, nici să evaluez dacă cineva are o problemă cardiacă sau neurologică, nu sunt în măsură” a insistat Andrei Țărnea.