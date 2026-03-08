€ 5.0941
DCNews Stiri Accident pe Autostrada A3: Trafic restricționat după ce trei mașini au intrat în coliziune
Data actualizării: 18:17 08 Mar 2026 | Data publicării: 18:16 08 Mar 2026

Accident pe Autostrada A3: Trafic restricționat după ce trei mașini au intrat în coliziune
Autor: Elena Aurel

Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Trei mașini au fost implicate într-un accident pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești-București, în zona Moara Vlăsiei.

Trei autoturisme au fost implicate, duminică, într-o coliziune pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploieşti - Bucureşti, la kilometrul 27, în zona localităţii Moara Vlăsiei.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul în zonă se desfăşoară dirijat, pe prima bandă de circulaţie. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Poliţiştii estimează că circulaţia rutieră va fi reluată în condiţii normale după ora 17:20. 

accident
autostrada a3
coliziune
Comentarii

