Accident pe Autostrada A3: Trafic restricționat după ce trei mașini au intrat în coliziune

Trei autoturisme au fost implicate, duminică, într-o coliziune pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploieşti - Bucureşti, la kilometrul 27, în zona localităţii Moara Vlăsiei.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul în zonă se desfăşoară dirijat, pe prima bandă de circulaţie. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Poliţiştii estimează că circulaţia rutieră va fi reluată în condiţii normale după ora 17:20.