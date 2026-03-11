Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine

Ofițerul Palferenț Octavian a intervenit pentru salvarea câinelui, dar a sfârșit tragic. Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene și personalul unităților militare implicate au transmis un un mesaj de condoleanța după această tragedie.

Potrivit datelor preliminare transmise de Ministerul Apărării Naționale, pilotul a vrut să salveze câinele, fiind scos din apă de un coleg aflat în proximitate.

Căpitanul Palferenț Octavian a murit la doar 30 de ani

„Zbor lin spre cer camarade! Cu profundă tristețe, anunțăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune.



Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.



Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, potrivit unui mesaj transmis de Forțele Aeriene Române, pe Facebook.

Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii

„Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii. Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.



Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, se mai arată în mesaj.

FOTO