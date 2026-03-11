€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine
Data actualizării: 08:45 11 Mar 2026 | Data publicării: 08:37 11 Mar 2026

Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine
Autor: Andrei Itu

coolonel parfente a murit Foto Facebook - Forţele Aeriene Române / căpitan Palferenț Octavian

Un pilot militar de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.

Ofițerul Palferenț Octavian a intervenit pentru salvarea câinelui, dar a sfârșit tragic. Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene și personalul unităților militare implicate au transmis un un mesaj de condoleanța după această tragedie.

Potrivit datelor preliminare transmise de Ministerul Apărării Naționale, pilotul a vrut să salveze câinele, fiind scos din apă de un coleg aflat în proximitate.

Căpitanul Palferenț Octavian a murit la doar 30 de ani

„Zbor lin spre cer camarade! Cu profundă tristețe, anunțăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune.


Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.


Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.
Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”,  potrivit unui mesaj transmis de Forțele Aeriene Române, pe Facebook.

Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii

„Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii. Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.


Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, se mai arată în mesaj.

FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cadouri extravagante și meniu de lux la Premiile Oscar 2026: Ce au pregătit organizatorii
Publicat acum 25 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 26 minute
Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO
Publicat acum 44 minute
Oana Țoiu, chemată în Comisia de politică externă pentru clarificări privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu
Publicat acum 46 minute
Șase morți și cinci răniți în Elveția, după un incendiu la un autocar. Bărbat suspectat că ar fi dat foc intenționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine
Publicat acum 9 ore si 54 minute
Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei
Publicat acum 58 minute
A fost publicat proiectul de buget! Premierul Ilie Bolojan rămâne pe poziții, în ciuda PSD. Planul său merge înainte
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close