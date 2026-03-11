Cadouri extravagante și meniu de lux la Premiile Oscar 2026: Ce au pregătit organizatorii

Treizeci de kilograme de caviar, 100 de kilograme de cotlete de porc, zeci de kilograme de trufe, somon afumat şi pui. Acestea sunt ingredientele necesare pentru a satisface papilele gustative ale elitei de la Hollywood la ceremonia de decernare a Oscarurilor, transmite miercuri AFP.

Cea de-a 98-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică şi, ca în fiecare an, va fi urmată de „Balul guvernatorilor”, petrecerea la care laureaţii îşi savurează şampania, iar cei care nu au câştigat îşi îneacă dezamăgirea în cocktailuri rafinate. Dar toți cei nominalizați vor pleca acasă cu mai multe cadouri în această zi.

În spiritul haotic și extravagant al sezonului de premii, cadourile neoficiale din acest an includ unele lucruri destul de nebunești, precum un contract prenupțial. Dar nu e o surpriză - anul trecut valoarea pachetului a ajuns la sute de mii de dolari și a inclus chiar și o liposucție, prezentă și în acest an pe listă, potrivit Cosmopolitan.

Ce conține punga de cadouri Oscar 2026

Călătorii și experiențe de lux

Essence of Dreams Private Luxury Villa – ședere într-o vilă privată de 9 milioane de dolari în Playa Hermosa, Costa Rica, cu concierge, bucătar și șofer;

Hideout Villas – sejur într-o vilă de lux în Laponia finlandeză, cu vedere la aurora boreală și bucătar privat;

Golden Door – retreat de wellness de 7 zile în sudul Californiei;

Santani – program de wellness de 10 zile la un resort din Sri Lanka recunoscut de Michelin;

Frumusețe, îngrijire și wellness

Danucera – tratament facial Sculpt & Lift și produse premium de skincare;

Glow Recipe – toner viral Watermelon Glow și noi dischete tonice coreene;

INSTYTUTUM – set elvețian de lux pentru îngrijirea pielii (3 produse);

Supergoop! – primer de protecție solară SPF invizibil;

DESUAR Spa – voucher de 400$ pentru tratamente faciale și masaje;

Servicii

ArtLipo – experiență de liposucție pentru remodelare corporală cu Dr. Thomas Su;

Beverly Hills Dental Arts – consultație pentru transformare dentară și albire;

Dr. Konstantin Vasyukevich – procedură de rejuvenare facială de 25.000$ în New York;

Trusted Prenup – contract prenupțial personalizat realizat de avocatul vedetelor James Sexton;

Mâncare și băuturi

Tea Forté – selecție de ceaiuri premium pentru degustare;

Posh Pretzels – covrigei cu ciocolată neagră și cristale de aur comestibil;

SkinnyDipped – migdale cu cocos și ciocolată neagră;

TrüFrü – fructe liofilizate acoperite cu ciocolată albă și neagră;

Produse cu cannabis și THC;

Beboe – set de cannabis de lux cu accesorii;

Cann Social Tonics – plicuri de băutură cu THC/CBD;

RYTHM – produse de cannabis cu potență mare;

Señorita THC Margaritas – băuturi tip margarita cu THC, fără alcool;

Modă, casă și lifestyle

Asia Luggage – bagaje inspirate de teatrul japonez Kabuki;

HUHA – lenjerie concepută pentru susținere corporală;

CBespoke – servicii personalizate de design interior;

GROHE – cap de duș de lux cu tehnologie Aqua Booster;

Tehnologie, cărți și altele

Ballet – portofel crypto cu placare cu aur pentru stocare offline;

BENU – stilou ediție limitată „Movie Star”;

The Blonde, the Ferrari, and the Kwan – memoriile antreprenorului Mitch Gould;

LIGHT MVMNT STUDIO – experiență de fotografie portret + mini cameră digitală;

Chef Wolfgang Puck, care se ocupă de acest eveniment de 32 de ani, are în plan pentru această ediţie „mari clasici", precum tartă cu pui, dar şi câteva noutăţi, printre care un bufet generos de sushi a la carte.

Meniul Premiilor Oscar 2026

„Pregătim aproximativ 25.000 de farfurii” pentru seara respectivă, a explicat el marţi pentru AFP, în timpul prezentării meniului în faţa presei.

„Se poate mânca mâncare japoneză, austriacă, se poate mânca întotdeauna cea mai bună friptură", a declarat specialistul flambând un antricot suculent de porc.

Desigur, vedetele pot mânca şi vegan. Scopul rămâne acela de a satisface toate gusturile, după cum a garantat Wolfgang Puck.

Provocarea vine atunci când publicul serii este format din vedete care iau pastile pentru slăbit pentru a-şi menţine silueta. Acestea pot lua medicamentul „în loc de spanac", „alături de carnea de vită Miyazaki ", a glumit bucătarul-şef.

Seara va include, de asemenea, mii de sticle de vin, şampanie, sake şi tequila. De asemenea, anul acesta, vedetele vor putea degusta cocktailuri inspirate din cultura mexicană şi italiană.

Iar la desert, vor fi oferite tradiţionalele Oscaruri din ciocolată, un premiu de consolare pentru toţi cei care nu vor câştiga la ceremonie.

„Este atât de dificil să câştigi un Oscar", a declarat pentru AFP chef Garry Larduinat. „Prin urmare, să ai unul din ciocolată şi să-l duci acasă este ceva foarte special. Şi este singurul loc unde poţi să ai unul", a adăugat el, noteză Agerpres.