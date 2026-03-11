€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Stiri Industria de apărare locală, ignorată în programul SAFE: ”A aflat târziu și incomplet”. Semnalul dat de Viorel Manole (PATROMIL)
Data actualizării: 11:25 11 Mar 2026 | Data publicării: 11:19 11 Mar 2026

EXCLUSIV Industria de apărare locală, ignorată în programul SAFE: ”A aflat târziu și incomplet”. Semnalul dat de Viorel Manole (PATROMIL)
Autor: Roxana Neagu

industrie militara de aparare foto ilustrativ pexels

Putem avea o industrie de apărare jucătoare dacă însăși industria este ignorată în deciziile guvernamentale? SAFE nu este un tichet de cumpărături, le spune directorul PATROMIL guvernanților.

Viorel Manole, director al PATROMIL, a vorbit, în conferința Defense România, despre importanța susținerii guvernamentale în strategia de securitate și apărare a României: ”Noi nu avem un business citizen to citizen, este un gouvernement to gouvernement. Domnul vicepremier Miruță spunea - să sperăm că trecem și dincolo de declarație- că nu putem avea securitate națională fără o industrie națională. În acest context, salut și mulțumesc marilor jucători globali care deja sunt în România, precum Damen, Hanwha, Thales, care au  vorbit în această conferință. Problemele sunt, așa cum spunea și doamna senator Pauliuc, credibilitatea, predictibilitatea, continuitatea, stabilitatea, unde noi nu prea excelăm. Totuși, au venit. Ar trebui, după ce au venit, să-i și susținem” a subliniat Viorel Manole în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. 

Citând o declarație ”planificarea în apărare are nevoie de decenii, nu de zile”, directorul PATROMIL a mai atras atenția că ”din nefericire, industria locală a aflat târziu și incomplet despre SAFE*. (...) Puțină lume pomenește că în SAFE avem trei actori: Comisia Europeană, Banca de Investiții Europeană și statele membre”.

România, 21 de proiecte pentru banii din SAFE. Semnalul directorului PATROMIL

*SAFE este un nou instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industrială de apărare prin intermediul achizițiilor publice comune. România a aplicat cu 21 de proiecte pentru finanțare prin programul SAFE, în valoare de 9,5 miliarde de euro. 

Viorel Manole a mai spus, în acest context, că dincolo de faptul că aceste propuneri nu au beneficiat de o dezbatere parlamentară, nu au beneficiat nici de dialog cu industria locală. ”Regretăm” spune directorul PATROMIL, lansând următorul semnal: ”Nu vom avea o industrie jucătoare decent dacă nu avem un dialog cu mult timp înainte”. 

”SAFE-ul nu este un tichet de cumpărături, ci trebuie să creeze capabilități. Să încercăm nu să achiziționăm, ci să creăm” a întărit directorul PATROMIL. 

PATROMIL este Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară, a cărei misiune este reprezentarea, susținerea și consolidarea industriei românești de apărare prin promovarea inovației, cooperării și competitivității, asigurând în același timp alinierea deplină la prioritățile de securitate națională și la obiectivele strategice ale NATO și Uniunii Europene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aparare
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Șantierul naval din Galați, investiții de 135 de milioane de euro pentru producția de nave militare. Gh. Savu, director Damen Naval România: Putem produce nave pentru Forțele Navale Române până în 2030
Publicat acum 12 minute
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Publicat acum 21 minute
Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Publicat acum 43 minute
Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Publicat acum 44 minute
FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Greșeala majoră a regimului de la Teheran care poate costa scump Iranul
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 1 minut
SUA vor baza Kogălniceanu pentru operațiuni legate de Iran. Traian Băsescu: Afaceristul Trump a umilit Romania
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close