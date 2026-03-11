Viorel Manole, director al PATROMIL, a vorbit, în conferința Defense România, despre importanța susținerii guvernamentale în strategia de securitate și apărare a României: ”Noi nu avem un business citizen to citizen, este un gouvernement to gouvernement. Domnul vicepremier Miruță spunea - să sperăm că trecem și dincolo de declarație- că nu putem avea securitate națională fără o industrie națională. În acest context, salut și mulțumesc marilor jucători globali care deja sunt în România, precum Damen, Hanwha, Thales, care au vorbit în această conferință. Problemele sunt, așa cum spunea și doamna senator Pauliuc, credibilitatea, predictibilitatea, continuitatea, stabilitatea, unde noi nu prea excelăm. Totuși, au venit. Ar trebui, după ce au venit, să-i și susținem” a subliniat Viorel Manole în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.

Citând o declarație ”planificarea în apărare are nevoie de decenii, nu de zile”, directorul PATROMIL a mai atras atenția că ”din nefericire, industria locală a aflat târziu și incomplet despre SAFE*. (...) Puțină lume pomenește că în SAFE avem trei actori: Comisia Europeană, Banca de Investiții Europeană și statele membre”.

România, 21 de proiecte pentru banii din SAFE. Semnalul directorului PATROMIL

*SAFE este un nou instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industrială de apărare prin intermediul achizițiilor publice comune. România a aplicat cu 21 de proiecte pentru finanțare prin programul SAFE, în valoare de 9,5 miliarde de euro.

Viorel Manole a mai spus, în acest context, că dincolo de faptul că aceste propuneri nu au beneficiat de o dezbatere parlamentară, nu au beneficiat nici de dialog cu industria locală. ”Regretăm” spune directorul PATROMIL, lansând următorul semnal: ”Nu vom avea o industrie jucătoare decent dacă nu avem un dialog cu mult timp înainte”.

”SAFE-ul nu este un tichet de cumpărături, ci trebuie să creeze capabilități. Să încercăm nu să achiziționăm, ci să creăm” a întărit directorul PATROMIL.

PATROMIL este Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară, a cărei misiune este reprezentarea, susținerea și consolidarea industriei românești de apărare prin promovarea inovației, cooperării și competitivității, asigurând în același timp alinierea deplină la prioritățile de securitate națională și la obiectivele strategice ale NATO și Uniunii Europene.