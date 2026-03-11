€ 5.0955
DCNews Stiri Soția lui Marian Godină, mesaj emoționant după plecarea acestuia la Survivor România: Abia când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă
Data publicării: 08:53 11 Mar 2026

Soția lui Marian Godină, mesaj emoționant după plecarea acestuia la Survivor România: Abia când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă
Autor: Tiberiu Vasile

Marian Godina alaturi de sotia sa Georgiana. Marian Godina alaturi de sotia sa Georgiana. Sursa Foto: Facebook Marian Godina

Absența lui Marian Godină din țară, după ce a anunțat că participă la noul sezon Survivor România, a stârnit numeroase reacții online. Soția sa a vorbit deschis despre cum se simte această perioadă pentru familie.

Plecarea lui Marian Godină din țară pentru o perioadă a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales după ce polițistul a anunțat că și-a întrerupt concediul pentru creșterea copilului înainte de termen. Ulterior, s-a aflat că acesta participă la noul sezon al emisiunii Survivor România, programat pentru 2026, motiv pentru care a lipsește o perioadă de acasă.

Soția sa, Georgiana Godină, a vorbit deschis pe rețelele sociale despre cum arată această perioadă pentru familie, descriind schimbările din viața de zi cu zi și lucrurile care devin mai evidente atunci când cineva drag lipsește. Într-un mesaj sincer și emoționant, ea a mărturisit că absența lui Marian a scos la iveală numeroase gesturi și responsabilități pe care acesta le îndeplinea discret în fiecare zi, fără ca ele să pară vreodată o povară.

"Perioada asta fără Marian..."

"Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc.

Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă.

Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele.

Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară.

Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta", a postat Georgiana Godină.

CITEȘTE ȘI: Marian Godină și-a încetat concediul pentru creșterea copilului: "Plec din țară"

marian godina
georgiana godina
survivor romania
Comentarii

