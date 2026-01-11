€ 5.0887
Marian Godină și-a încetat concediul pentru creșterea copilului: "Plec din țară"
Data publicării: 19:48 11 Ian 2026

Marian Godină și-a încetat concediul pentru creșterea copilului: "Plec din țară"
Autor: Bogdan Bolojan

marian_godina_31774600 Marian Godină FOTO AGERPRES

Marian Godină anunță ca și-a încetat concediul pentru creșterea copilului pe motiv că pleacă din România.

 

Fostul polițist se afla în concediul de creștere a copilului pentru a doua oară. Acesta spune că inițial a dorit să-și suspenda plata concediului, însă în cele din urmă a decis să-l anuleze.

"În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana.

​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.

​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului.

Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate.

​Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”.

M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea.

​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate.

​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului.

​Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit," a transmis Marian Godină. 

