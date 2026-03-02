Evacuare pe uscat: Japonia pune în aplicare soluția sugerată românilor din Orientul Mijlociu de Știri Diaspora

Japonia aplică o soluție de evacuare a cetățenilor săi propusă și de Geanina Abul-Haija, președintele Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii Știri Diaspora pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu atunci când spațiul aerian este închis sau periculos - cetățenii sunt evacuați pe cale terestră către o zonă sigură, de unde pot fi transportați cu avionul.

Japonia a anunțat că în ceea ce privește cetățenii japonezi din Israel, care se confruntă cu atacuri de represalii din partea Iranului, „ambasada locală intenționează să opereze un autobuz pentru ca aceștia să părăsească țara chiar de astăzi”. Tokyo a precizat că se străduiește să asigure siguranța cetățenilor japonezi aflați în zonele periculoase -aproximativ 200 în Iran, 7.700 în țările vecine, scrie Japan News.

„Depunem toate eforturile pentru a proteja cetățenii japonezi din întreaga regiune, inclusiv din țările vecine cu Iranul, și pentru a monitoriza situația pe rutele maritime și aeriene”, a declarat prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi.

Alternativa terestră pentru românii din Dubai: O călătorie de 48 de ore prin Arabia Saudită

Soluții similare, dar pentru cetățenii români din Dubai, au fost discutate de Geanina Abul-Haija, președintele Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, în cadrul unui intreviu acordat Știri Diaspora, în care preciza astăzi că în timp ce rachetele brăzdează cerul regiunii, singurele soluții rămase pe masă sunt fie o înțelegere militară pentru evacuarea cetățenilor, fie un traseu terestru epuizant de mii de kilometri, urmată de o evacuare aeriană.

VEZI ȘI: Guvernul aduce acasă românii din zona de război. Primele zboruri vin din Egipt, se activează și mecanismul UE

„Acolo (pe cale maritimă spre Pakistan-n.r.) e zonă de război. Terestru, (din Dubai-n.r.) s-ar putea merge cu mașina prin Arabia Saudită către Iordania. Odată ajunși aici, după ce se redeschide spațiul aerian (fiind acum închis temporar), se poate zbura spre România. Românii ar putea fi organizați cu autocare către Iordania, doar că un astfel de drum durează aproximativ două zile,” a spus Geanina Abul-Haija pentru Știri Diaspora.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat cu elevii rămași blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian

Lecția Libanului: Evacuarea, un proces de durată

Geanina Abul-Haija a subliniat faptul că istoria recentă a conflictelor din zonă arată că operațiunile de repatriere nu se pot face peste noapte, fiind necesare protocoale stricte și acorduri internaționale de securitate.

„Din aceste zone de conflict, evacuările se fac, de obicei, după înțelegeri prealabile, cu avioane militare. Așa s-a procedat și în cazul evacuării românilor din Liban. Minim o săptămână durează procesul de evacuare atunci când izbucnește un conflict. În cazul Libanului, România a fost prima țară care și-a evacuat cetățenii,” a reamintit reprezentanta comunității române.