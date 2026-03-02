€ 5.0953
DCNews Stiri Donald Trump a spus care ar fi „scenariul perfect” pentru Iran
Data actualizării: 09:50 02 Mar 2026 | Data publicării: 09:47 02 Mar 2026

Donald Trump a spus care ar fi „scenariul perfect” pentru Iran
Autor: Elena Aurel

Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației președintelui: Un bolnav cu mintea tulburată Donald Trump, presedintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a vorbit despre un posibil „scenariu perfect” pentru Iran.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că o tranziţie precum cea din Venezuela - după ce liderul ţării Nicolas Maduro a fost capturat de forţele SUA într-o operaţiune de tip comando - este "scenariul perfect" pentru Iran, relatează EFE şi Agerpres. 

"Ceea ce am făcut în Venezuela, cred, este scenariul perfect", a afirmat Trump într-un interviu telefonic pentru The New York Times (NYT).

Întrebat despre modelul de tranziţie luat în considerare pentru Iran, după ce operaţiunea comună a SUA şi Israelului a dus la eliminarea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Donald Trump a subliniat ceea ce el consideră a fi succesul operaţiunii în Venezuela, sugerând că şi-ar dori ca unele aspecte ale acesteia să fie reeditate în Iran.

Consilierii preşedintelui american, potrivit NYT, l-au avertizat cu privire la diferenţele culturale şi istorice între cele două ţări, ceea ce face improbabilă reeditarea acestei strategii.

Chiar şi aşa, Donald Trump a insistat asupra ideii de a folosi "modelul Caracas" pentru Teheran, potrivit căruia doar prin înlăturarea liderului de la putere a putut fi obţinută o cooperare mai mare cu ţara acestuia.

"Toţi şi-au păstrat funcţiile, cu excepţia a două persoane", a amintit Trump, adăugând că are "trei opţiuni foarte bune" pentru liderii de la vârful puterii din Iran, dar a preferat să nu dezvăluie numele acestora.

"Nu le voi dezvălui acum. Mai întâi să terminăm treaba", a spus el.

VEZI ȘI: Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului

Trump: Forțele iraniene ar putea preda armele populației

Totodată, Donald Trump şi-a exprimat convingerea că forţele de elită ale Iranului, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluţiei, vor preda armele populaţiei iraniene, despre care a afirmat că de ea depinde decizia de a răsturna guvernul, ceea ce ar fi diferit de modelul din Venezuela.

"Ei (iranienii) au vorbit ani de zile despre asta, aşa că acum, evident, vor avea ocazia", a comentat el.

Donald Trump a deplâns moartea celor trei militari americani ucişi în urma ripostei iraniene şi a insistat că s-ar putea produce şi alte decese, dar nu a părut să manifeste slăbiciune, afirmând că Pentagonul are capacitatea de a prelungi operaţiunea "dacă este necesar".

"Nu va fi dificil", a spus el. "Avem o cantitate imensă de muniţie. După cum ştiţi, avem muniţie depozitată în diferite ţări din întreaga lume", a spus preşedintele american.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că a fost "distrusă o mare parte" din flota militar-maritimă iraniană şi a afirmat că atât SUA, cât şi Israelul s-au descurcat "foarte bine": "Aş spune că suntem destul de avansaţi în raport cu calendarul prevăzut". 

VEZI ȘI: Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
venezuela
ayatollah ali khamenei
nicolas maduro
