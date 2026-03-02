€ 5.0972
Bărbat din Capitală, arestat după ce a lovit un călător într-un autobuz STB
Data actualizării: 10:57 02 Mar 2026 | Data publicării: 10:57 02 Mar 2026

Bărbat din Capitală, arestat după ce a lovit un călător într-un autobuz STB
Autor: Alexandra Curtache

stb-autobuze-linie-dedicata_38198000 FOTO: STB

Un conflict spontan într-un autobuz al liniei 139 din București s-a soldat cu rănirea unui călător. Agresorul a fost reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

 Un bărbat din Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că, în urmă cu o săptămână, ar fi lovit un călător în cap cu un baston metalic, într-un autobuz al Societăţii de Transport Bucureşti.

Incidentul a avut loc în sectorul 5

„În data de 26.02.2026, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla în autobuzul liniei 139, între staţiile Piaţa Rahova şi Munţii Carpaţi, în municipiul Bucureşti, sector 5, inculpatul M.G.M. a purtat asupra sa, fără drept, un baston telescopic metalic de culoare neagră, iar în urma unui conflict spontan cu persoana vătămată B.F. a lovit-o pe aceasta în zona capului, provocându-i leziuni traumatice a căror vindecare necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale, prin acţiunea sa tulburând ordinea şi liniştea publică", a transmis, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Potrivit unor surse judiciare, conflictul ar fi izbucnit după ce agresorului i s-a părut că un alt bărbat din autobuz l-a împins. Între cei doi a izbucnit o ceartă, iar ulterior inculpatul ar fi scos bastonul şi l-ar fi lovit în cap pe celălalt călător.

Reacția autorităților

Agresorul a fost reţinut de procurori pe 27 februarie, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Ulterior, un magistrat de la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a emis pe numele inculpatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Secţia 17 Poliţie Bucureşti, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 




