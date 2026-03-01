700 de oameni mor zilnic în România. Titi Aur a subliniat diferenţa dintre cei care mor în accidente rutiere şi ceilalţi

Conform datelor statistice, în România mor 700 de oameni în fiecare zi, spune Titi Aur. Acesta subliniază, însă, diferenţa dintre cei care mor pe şosele şi cei care mor din alte cauze.

"Tragediile de pe şosea sunt atât de dure şi apar în momente neaşteptate. În România, mor 700 de oameni pe zi. Asta e realitatea. Dar mor de bătrâneţe, de diferite boli, etc. Acolo e ceva anunţat, oarecum. E omul bolnav, bătrân, etc. E rău oricum, nu e o bucurie pentru nimeni. Dar moartea în accident de circulaţie vine pe neanunţate. Şi se întâmplă unor persoane active, în floarea vârstei, de cele mai multe ori", a declarat Titi Aur, făcând referire şi la tragicul accident de la Ciorteşti, acolo unde un om de afaceri, soţia sa, dar şi copilul lor nenăscut au murit în urma unui grav accident de circulaţie.

"A mai fost şi acel accident de pe DN6, cu cei trei decedaţi, a fost şi accidentul cu grecii, tot de pe DN6", a mai spus Titi Aur, ca să îşi întărească ideea.

Titi Aur, despre cauza accidentului din Ciortești: Sunt convins 99% că vorbim de gheața neagră

"Eu nu cred că a încercat să depășească coloana, au fost diferite știri. Eu sunt convins 99%, fără să fi fost acolo, fără să am informații de acolo, că vorbim de polei, de gheața neagră, pentru că știu cum era vremea în perioada aia. Asta cred că s-a întâmplat. Mai mult, eu cred că cei care au decedat, adică și omul de afaceri, și soția lui, nu aveau centura pusă pentru că am văzut poze cu mașinile și așa cum arată mașinile lovite, dacă ar fi avut centura, să zicem că femeia gravidă poate ar fi murit cu centură cu tot, nu știu să spun, dar sigur cel de la volan nu ar fi murit dacă avea centura. Asta am văzut eu din pozele de la fața locului.

Și eu cred că în acea curbă mașina i-a plecat brusc din cauza poleiului și l-a suprins. Nu cred că a intrat în depășire, deși arată ca efect că ar fi intrat în depășire nu cred că asta s-a întâmplat. Erau două mașini aproximativ egale ca greutate, nu știu ca viteză, dar din ce am văzut cum s-au strivit, probabil erau egale, două mașini de lux, cu multe sisteme de protecție doar că dacă nu ai centura... sau mai grav ce s-ar fi putut întâmpla, să fi fost centura prin spate și atunci pe lângă inerție i-a mai împins și centura în față. E una dintre variantele posibile, așa cred eu de la distanță.

Cert e că se confirmă încă o dată că indiferent cine ești, indiferent câți bani ai, indiferent cât e de bună mașina, dacă nu respecți anumite reguli minime de siguranță și de anticipare pot să apară tragedii imense", a spus Titi Aur.