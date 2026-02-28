€ 5.0953
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Data actualizării: 14:57 28 Feb 2026 | Data publicării: 13:23 28 Feb 2026

Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Autor: Roxana Neagu

imagine cu blocuri de locuinte din Dubai Foto cu caracter ilustrativ Pixabay

Este alertă în Emiratele Arabe Unite, după ce două rachete au lovit Abu Dhabi, apoi Dubaiul, la 20 de minute distanță.

SUA și Israelul au atacat Iranul, iar conflictul armat afectează inclusiv Emiratele Arabe Unite. Destinații altfel pașnice, precum Abu Dhabi sau Dubai, preferate de foarte mulți români și nu numai - de foarte multe naționalități europene, se pare, conform informațiilor internaționale, că au fost vizate de două rachete. 

O rachetă lansată din Iran a lovit Dubaiul la aproximativ douăzeci de minute după un atac similar asupra Abu Dhabi, stârnind alertă în Emiratele Arabe Unite și determinând intervenții de urgență, arată ultimele informații. 

Ultimele informații (ora 14:15 n.r.) arată că Emiratele Arabe Unite declară că au interceptat un al doilea val de atacuri iraniene, raportând că fragmente de rachete au căzut peste capitala Abu Dhabi, fără a provoca răniți, după ce un prim val a ucis un civil.

„Ministerul Apărării a anunțat că apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite a interceptat cu succes un nou val de rachete iraniene”, se arată într-un comunicat, citat de The Times of Israel.

”Fragmente din rachetele interceptate au căzut în diferite zone din Abu Dhabi, inclusiv Insula Saadiyat, orașul Khalifa, Bani Yas, orașul Mohamed bin Zayed și Al Falah”, adaugă acesta, confirmând că ”nu au existat răniți în aceste locații”.

Noi informații: 

  • Căderea resturilor de rachetă la periferia orașului Doha stârnește panică. VIDEO AICI
  • Aeroportul din Dubai a suspendat toate operațiunile de zbor până la o nouă notificare.
  • Ministerul Apărării din EAU declară că a interceptat un nou val de rachete. Sunt raportate explozii în Dubai, posibil cauzate de interceptări. 

UPDATE: Qatarul și Arabia Saudită cer revenirea la masa negocierilor

Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, a vorbit cu prințul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite și a făcut schimb de opinii cu privire la evoluțiile în curs și impactul acestora asupra securității regionale și internaționale.

Conform unei citiri a convorbirii telefonice, Qatarul și Arabia Saudită au subliniat necesitatea „opririi imediate” a oricăror escaladări și a revenirii la masa negocierilor, conform Al Jazeera. 

Salman a afirmat „solidaritatea și sprijinul deplin al țării sale față de Statul Qatar, condamnarea fermă a țintirii teritoriului qatarez cu rachete balistice iraniene și angajamentul său de a oferi tot sprijinul posibil Statului Qatar în toate măsurile pe care le ia pentru a-i păstra suveranitatea, securitatea și stabilitatea”.

SUA și Israelul atacă Iranul. Știrea inițială

Citește și: SUA și Israelul atacă Iranul. Ilie Bolojan anunță că ”toate structurile noastre sunt în alertă”

Explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain

Arabia Saudită a condamnat ”atacul iranian asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului și Iordaniei”. 

Ministerul Afacerilor Externe al Arabiei Saudite a condamnat ”agresiunea iraniană și încălcarea flagrantă a suveranității Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului și Iordaniei”.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că ”denunță cu fermitate agresiunea iraniană”, numind-o o încălcare gravă a dreptului internațional și a stabilității regionale. De asemenea, a avertizat asupra ”consecințelor grave” dacă încălcările suveranității statului și ale principiilor dreptului internațional continuă.

Qatarul își rezervă dreptul de a răspunde

De asemenea, Qatarul condamnă atacul cu rachete iraniene și declară că își rezervă dreptul de a răspund. Ministerul de Externe al Qatarului declară că țara își rezervă dreptul de a răspunde în urma atacului iranian, în conformitate cu dreptul internațional.

Qatarul a condamnat atacurile iraniene ce au țintit teritoriul său, considerând-o o încălcare flagrantă a suveranității sale naționale, un atac direct asupra securității sale și o escaladare inacceptabilă care amenință securitatea și stabilitatea regiunii.

Ordin de izolare la domiciliu pentru americani

Anterior, ambasadele SUA din Qatar și Bahrain emit ordine de izolare la domiciliu pentru personal. Ambasadele SUA din Qatar și Bahrain au transmis personalului să caute adăpost sâmbătă și au sfătuit cetățenii americani să facă același lucru după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

Ambasadele au declarat în două declarații separate că „implementează ordine de izolare la domiciliu pentru tot personalul. Recomandăm tuturor americanilor să facă același lucru până la o nouă notificare” și i-au îndemnat pe cetățenii americani să „găsească un loc sigur în interiorul reședinței lor sau într-o altă clădire sigură”.

Donald Trump anunță că era toleranței față de Iran s-a încheiat

Reamintim că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat lansarea unor operațiuni militare extinse împotriva Iranului, cu scopul de a distruge infrastructura militară a țării. El a declarat că era ”toleranței” față de Teheran s-a încheiat. Președintele american a mai declarat că forțele americane vor elimina complet industria de rachete a Iranului. De asemenea, a confirmat că flota navală iraniană va fi vizată pentru a neutraliza orice amenințări maritime, în special în lumina încercărilor Teheranului de a dezvolta rachete cu rază lungă de acțiune capabile să ajungă pe teritoriul SUA.

