Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
Data actualizării: 09:19 27 Feb 2026 | Data publicării: 09:08 27 Feb 2026

Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
Autor: Doinița Manic

imagine cu presedintele nicusor dan Promulgarea legii are loc în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Foto: Facebook Nicușor Dan



Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

"Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.

Nicușor Dan, mesaj pentru magistrați

Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.

Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea", a anunțat Nicușor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Judecătorii îi cereau lui Nicușor Dan, acum două zile, retrimiterea spre reexaminare a legii

Precizăm că după promulgare, modificările vor intra în vigoare etapizat, unele prevederi aplicându-se imediat, iar altele progresiv, pe parcursul următorilor ani.

Reamintim că acum două zile, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a legii privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților.

Ce prevede legea pensiilor speciale 

  • Creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați și alte categorii beneficiare, cu un calendar etapizat până la atingerea unei vârste apropiate de cea din sistemul public.
  • Majorarea vechimii minime în funcție necesare pentru pensionare.
  • Modificarea bazei de calcul, astfel încât pensia să fie raportată la media veniturilor pe o perioadă mai lungă, nu doar la ultimele luni de activitate.
  • Plafonarea cuantumului pensiei, astfel încât aceasta să nu depășească un anumit procent din venitul net avut în activitate.

Ce se schimbă pentru magistrați 

  • Creșterea graduală a vârstei de pensionare, astfel încât ieșirea din sistem la 48-50 de ani să nu mai fie posibilă în condițiile actuale.
  • Stabilirea unei vechimi minime mai mari pentru acordarea pensiei de serviciu.
  • Ajustarea formulei de calcul pentru a limita diferențele foarte mari dintre pensiile speciale și cele din sistemul public.

pensii speciale magistrati
nicusor dan
lege promulgata
