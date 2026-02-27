Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților.
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.
"Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.
Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.
Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.
Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea", a anunțat Nicușor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Precizăm că după promulgare, modificările vor intra în vigoare etapizat, unele prevederi aplicându-se imediat, iar altele progresiv, pe parcursul următorilor ani.
Reamintim că acum două zile, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a legii privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților.
de Anca Murgoci