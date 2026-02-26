€ 5.0955
Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027. FOTO
Data publicării: 14:09 26 Feb 2026

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027. FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu o sală de clasă, școală Ministerul Educației a venit cu câteva informații importante pentru părinți. Sursa foto: Freepik

Ministerul Educației a publicat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027.

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027 a fost aprobat de Ministerul Educației, care a venit cu câteva informații importante pentru părinți.

"Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Condiții speciale pentru copiii care împlinesc 6 ani după data de 31 august 2026

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv:

  • Dacă frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de grădiniță, în baza unei solicitări adresate de părinți.
  • Dacă nu au frecventat grădinița sau au revenit/revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinți.
     

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor: 16-30 martie 2026.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Când vor anunța școlile numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027

În 12 martie fiecare unitate de învățământ va comunica pe canalele proprii circumscripțiile școlare, precum și numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027.

Pentru a vă sprijini, în perioada următoare vom reveni cu un material conținând principalele întrebări și răspunsuri privind cele mai importante aspecte legate de înscrierea copiilor la școală.

Forma finală a Calendarului a fost aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării de astăzi, 26 februarie 2026. Calendarul integral va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027

Vezi mai jos calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027.

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027. FOTO

Sursa fotografiilor: Facebook Ministerul Educației

clasa pregatitoare
înscriere clasa pregătitoare 2026
ministerul educatiei
scoala
elevi
