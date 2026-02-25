€ 5.0954
Cod Galben de ceață. ANM, zonele vizate
Data actualizării: 08:45 25 Feb 2026 | Data publicării: 08:43 25 Feb 2026

Cod Galben de ceață. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

cod galben de ceata Meteorologii spun că va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Freepik @crsp-media

ANM a emis un Cod Galben de ceață. Avertizarea este valabilă pentru mai multe județe din țară.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben în care anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:

- Județul Caraş-Severin: Reșița, Bocșa, Carașova, Lupac, Fârliug, Dognecea, Doclin, Târnova, Ramna, Vermeș, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ocna de Fier;

- Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Bata;

- Județul Timiş: Lugoj, Coșteiu, Gavojdia, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Traian Vuia, Criciova, Bârna, Știuca;

Interval de valabilitate: 25.02.2026, ora 08:00 - 25.02.2026, ora 10:00.

Reamintim că astăzi sunt în vigoare și mai multe coduri Portocalii și Galbene de viscol.

Reamintim că astăzi sunt în vigoare și mai multe coduri Portocalii și Galbene de viscol.

cod galben
ceata
anm
