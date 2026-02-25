Cod Galben de ceață. ANM, zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben în care anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:

- Județul Caraş-Severin: Reșița, Bocșa, Carașova, Lupac, Fârliug, Dognecea, Doclin, Târnova, Ramna, Vermeș, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ocna de Fier;

- Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Bata;

- Județul Timiş: Lugoj, Coșteiu, Gavojdia, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Traian Vuia, Criciova, Bârna, Știuca;

Interval de valabilitate: 25.02.2026, ora 08:00 - 25.02.2026, ora 10:00.

Reamintim că astăzi sunt în vigoare și mai multe coduri Portocalii și Galbene de viscol.

