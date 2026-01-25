€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară
Data actualizării: 11:35 25 Ian 2026 | Data publicării: 11:34 25 Ian 2026

Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară
Autor: Elena Aurel

ploaie umbrele INQUAM_Photos_Octav_Ganea Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară. Inquam Photos/Octav Ganea

ANM a emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 județe și de cantități însemnate de precipitații pentru 18 județe.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabilă de duminică după-amiaza, până luni dimineaţa, şi o alta de precipitaţii însemnate cantitativ pentru 18 judeţe, valabilă de luni dimineaţa, până marţi dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14:00, până luni, ora 08:00, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1.700 m rafalele vor depăşi 90...100 km/h.

Sunt vizat de această atenţionare judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin, integral, şi, parţial, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu şi Alba.

Unde va ploua

Totodată, de luni, ora 08:00, până marţi, ora 10:00, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp şi local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 100 m.

Se vor afla sub atenţionare Cod galben judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, integral, şi, parţial, Bihor, Cluj, Arad, Timiş, Alba, Sibiu, Braşov, Vrancea şi Covasna.

Până în seara zilei de marţi (27 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în majoritatea zonelor şi pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h, semnalează ANM, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
precipitatii
intensificari ale vantului
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Două gospodării, mistuite de flăcări în Vâlcea: Jarul din sobe, posibila cauză
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric
Publicat acum 2 ore si 22 minute
SUA, din nou „paralizată”? Opoziția vrea să rupă armistițiul cu Trump după ce o nouă persoană a fost împușcată mortal de ICE, poliția imigrației
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 18 ore si 14 minute
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close