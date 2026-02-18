Alertă de Cod Galben pentru București și Ilfov

Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, care în funcție de condițiile locale va favoriza formarea ghețușului, anunță meteorologii atât pentru București, cât și pentru Ilfov, până la ora 23:00, sub alertă meteo de Cod Galben.

Această avertizare vine pe fondul unei acumulări de zăpadă importante. Atât Capitala, cât și județul Ilfov au fost sub Cod Roșu de ninsoare, în această dimineață, de la ora 04:00, timp de patru ore, asta în contextul unei alerte de Cod Portocaliu ce a durat până la ora 12:00.

S-au strâns peste 50 de centimetri de zăpadă, un strat consistent, ce a afectat mijloacele de transport în comun, mersul autoturismelor, dar și buna deplasare a pietonilor. În acest context al condițiilor meteo ce au paralizat astăzi Bucureștiul și zonele limitrofe, meteorologii emit acum, cu valabilitate de la ora 20:45, alerta de Cod Galben de ceață.