€ 5.0941
|
$ 4.3046
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Vremea Alertă de Cod Galben pentru București și Ilfov
Data actualizării: 21:09 18 Feb 2026 | Data publicării: 20:59 18 Feb 2026

Alertă de Cod Galben pentru București și Ilfov
Autor: Irina Constantin

zapada bucuresti tramvaie blocate Cod Roșu de ninsoare în București, tramvai blocat/ foto grup Info Trafic București și Ilfov

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de Cod Galben pentru București și Ilfov.

Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, care în funcție de condițiile locale va favoriza formarea ghețușului, anunță meteorologii atât pentru București, cât și pentru Ilfov, până la ora 23:00, sub alertă meteo de Cod Galben. 

Această avertizare vine pe fondul unei acumulări de zăpadă importante. Atât Capitala, cât și județul Ilfov au fost sub Cod Roșu de ninsoare, în această dimineață, de la ora 04:00, timp de patru ore, asta în contextul unei alerte de Cod Portocaliu ce a durat până la ora 12:00.

S-au strâns peste 50 de centimetri de zăpadă, un strat consistent, ce a afectat mijloacele de transport în comun, mersul autoturismelor, dar și buna deplasare a pietonilor. În acest context al condițiilor meteo ce au paralizat astăzi Bucureștiul și zonele limitrofe, meteorologii emit acum, cu valabilitate de la ora 20:45, alerta de Cod Galben de ceață. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prognoza meteo
cod galben
vremea bucuresti
vremea ilfov
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig
Publicat acum 31 minute
Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România
Publicat acum 56 minute
Statele Unite sunt aproape de un război cu Iranul. Au fost mobilizate 50 de avioane de luptă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alertă de Cod Galben pentru București și Ilfov
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Trimisa Ursulei von der Leyen la Consiliul pentru Pace al lui Trump, criticată de statele UE, în frunte cu Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 57 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 47 minute
COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov, 18 februarie 2026. Zăpadă de jumătate de metru. Ultimele informații
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close