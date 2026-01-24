De ce avem valuri de frig într-o lume care se încălzește. Explicația Roxanei Bojariu (ANM) / video

Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre încălzirea globală și a explicat că aceasta nu înseamnă neapărat că lipsesc iernile reci. Potrivit acesteia, deși în anumite zone din Europa, Statele Unite și Asia temperaturile sunt mai scăzute decât în mod normal, în Arctica, Groenlanda și alte zone, valorile temperaturilor sunt peste medie, iar media globală arată chiar o creștere.

De asemenea, climatologul a explicat că în România există tendința de creștere a temperaturilor, însă aceasta este statistică și vizibilă pe termen lung, nu în fiecare iarnă.

„Cum se leagă încălzirea globală de valul de frig care a cuprins Europa? În Statele Unite este foarte frig, de asemenea. Nu ar trebui să avem o iarnă mai blândă, cum au fost cele de anul trecut, de acum doi ani?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Termenul cheie e „globală”... „Încălzire globală”. Într-adevăr, în mare parte din Statele Unite, o parte din Europa și în mare parte din Asia avem temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în schimb în zona Arctică, Groenlanda, dar și în zona din nordul Pacificului și în zone din emisfera sudică, acolo unde e vară, sunt temperaturi cu mult peste ceea ce ar fi normal. Dacă facem o medie a tuturor acestor temperaturi, iarăși ieșim pe plus.

E adevărat că și în cazul României avem o tendință de creștere a temperaturilor, inclusiv în anotimpul de iarnă, numai că această tendință e statistică. Adică, până la urmă, nu avem în fiecare an o iarnă din ce în ce mai caldă decât precedenta, ci numărul de ierni mai călduroase devine din ce în ce mai mare comparativ cu numărul de ierni în care temperaturile sunt preponderent sub ceea ce e normal, luând ca interval de referință cel mai recent interval, 1991-2020, ca să nu ne întoarcem la anii '60 când vorbim de o diferență mai mare față de clima prezentă”, a spus Roxana Bojariu.

Episoadele de frig nu contrazic încălzirea globală

Roxana Bojariu a explicat că cele două episoade de frig care au avut loc recent în România nu contrazic încălzirea globală, care face ca astfel de fenomene să devină mai rare și mai puțin intense.

„Aceste două episoade de vreme foarte rece din România nu contrazic, de fapt, mersul schimbării climei în general, dar trebuie să știm că astfel de episoade, chiar în condițiile schimbării climei, sunt posibile, dar ele devin mai rare și cu o intensitate relativ mai mică.

Dacă e să facem o comparație, am avut o iarnă cu un ianuarie cu valuri de frig, de mărimea celor care s-au desfășurat acum, în 2017. De atunci, lunile ianuarie au fost relativ calde. Dacă privim la nivel global, avem o medie cu peste ceea ce ar fi normal. Dacă privim în timp și vedem ce se întâmplă cu episoadele reci, observăm că frecvența lor scade și, dacă în ianuarie 2017 am avut temperaturi care au ajuns până la -21 de grade Celsius în București, acum, în episodul cel mai dur, am avut aproape de -15 grade Celsius.

Încălzirea globală nu e uniformă nici în spațiu, nici în timp, dar dacă facem bilanțul, vedem că întotdeauna ne plasăm pe partea pozitivă din punct de vedere termic. Vom avea episoade de iarnă severă chiar și la sfârșitul secolului, chiar dacă încălzirea globală evoluează, numai că ele vor fi mai puțin frecvente și vom avea și intensități relativ mai scăzute, asta fără a exclude și episoade chiar foarte severe, numai că probabilitatea lor scade pe măsură ce încălzirea globală își continuă mersul”, a spus Roxana Bojariu la emisiunea „Antimit”, de pe DCNews și DCNewsTV.

